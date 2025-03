Raději jít do EU, než být ruským vazalem. Pavel podpořil moldavské členství v unii

„Jsem přesvědčen o tom, že členství v Evropské unii přinese Moldavsku větší prospěch, než když se stane vazalskou zemí Ruska,“ zdůraznil šéf státu před českými novináři na závěr své návštěvy, kterou zahájil ve středu příletem do moldavské metropole.

Moldavsko je pro ČR prioritní zemí i ohledně rozvojové spolupráce, řekl prezident. Ocenil i slibný vývoj vzájemného obchodu, který je vyrovnaný a za poslední čtyři roky se zdvojnásobil na přibližně 12,3 miliardy Kč.

„Máme zájem o to, aby země, která přímo sousedí s Ukrajinou, nebyla destabilizována, což se poslední dobou děje vinou různých útoků ze strany Ruska - hybridního charakteru, dezinformací, ovlivňování voleb, kupování hlasů. Z tohoto pohledu je důležité, abychom spolupracovali a pokusili se tyto negativní vlivy omezit, eliminovat, a usnadnili jim (Moldavanům) cestu do Evropské unie,“ řekl prezident a dodal, že takový krok by se projevil i na stabilitě celého regionu a vyslal by signál dalším zemím, aby se pokusily EU přiblížit.

Moldavsko, které loni v referendu schválilo zakotvení proevropské orientace ve své ústavě a opět zvolilo do čela státu Sanduovou, se podle Pavla k unii zatím přibližuje úspěšně: plní potřebné reformy, posiluje státní správu a právní stát a také získalo postavení kandidátské země. Přístupové rozhovory s EU mají začít ještě toto pololetí za polského předsednictví. Pokud vše půjde dobře, v létě by mohlo uzavřít jednání o prvních kapitolách.

„Je předpoklad, že - pokud vše půjde tak, jak to zatím vypadá - tak v průběhu několika let by Moldavsko mohlo být plnohodnotným členem EU, jak si předsevzali do roku 2030,“ poznamenal.

Na dotaz ČTK, nakolik ještě situaci mohou ovlivnit podzimní parlamentní volby v Moldavsku, prezident přisvědčil, že to „samozřejmě mohou, tak jako mohou výrazně ovlivnit situaci i u nás“.

„Pokud se současné vládní straně nepodaří přesvědčit dostatek voličů, že tato cesta je správná, pokud naopak uspějí strany, které chtějí užší spolupráci s Ruskem, pak samozřejmě to může ovlivnit celý proces,“ míní.

Záleží ale nejen na samých Moldavanech, „ale i na nás, abychom jim pomohli eliminovat různé dezinformace a snahy Ruska ovlivnit výsledky voleb“, upozornil. Jde o to, aby volby byly co nejférovější a aby se lidé mohli rozhodnout na základě toho, co jim přinese největší prospěch, dodal Petr Pavel.

Během návštěvy se prezident kromě šéfky státu setkal také s premiérem Dorinem Receanem. Obě hlavy státu se zúčastnily debaty s moldavskými středoškoláky a Petr Pavel se setkal také s moldavskými záchranáři a pohraničníky, kteří obdrželi z ČR techniku jako auta a čluny.