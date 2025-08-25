Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně

Autor: ,
  6:34
Nasazení Národní gardy napříč Spojenými státy má podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci celonárodní razie prezidenta Donalda Trumpa proti nelegální migraci a kriminalitě. Mnohdy však budí rozpaky, naposledy ve Washingtonu. Některé jednotky tam u sebe začínají nosit zbraně. Ozbrojení gardistů nařídil ministr obrany Pete Hegseth
Lidé procházejí kolem členů Národní gardy, kteří hlídkují na Union Station ve...

Lidé procházejí kolem členů Národní gardy, kteří hlídkují na Union Station ve Washingtonu, poté, co americký prezident Donald Trump nasadil Národní gardu a nařídil zvýšenou přítomnost federálních bezpečnostních složek, aby pomohly v prevenci kriminality. (16. srpna 2025) | foto: Reuters

Policie střeží trasu kolony vozidel při příjezdu amerického prezidenta Donalda...
Členové Národní gardy USA nasazení ve Washingtonu (12. srpna 2025)
V Los Angeles probíhá razie imigračního úřadu, proti které se strhnul protest...
Agenti metropolitní policie ve Washingtonu (13. srpna 2025)
30 fotografií

Trump tento měsíc povolal Národní gardu do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké úrovni kriminality. Zároveň podřídil washingtonskou policii federální vládě.

Demokratická starostka Washingtonu Muriel Bowserová přitom tvrdí, že hlavní město nezažívá nárůst kriminality, ta podle ní naopak poklesla. Uvádějí to rovněž statistiky městské policie.

Trump nasadí Národní gardu v 19 státech, budí obavy z autoritářského převzetí moci

Členové Národní gardy začaly nosit služební zbraně v neděli a podle vojenských zásad by síla měla být použita „pouze jako poslední možnost a výhradně v reakci na bezprostřední ohrožení života nebo vážného tělesného zranění“, uvedla podle agentury AP společná pracovní skupina, která převzala policejní dohled nad Washingtonem.

Některé jednotky budou vyzbrojeny pistolemi, zatímco další u sebe budou nosit pušky, sdělil nejmenovaný představitel ministerstva obrany AP. Fotograf AP podle agentury v neděli zahlédl členy Národní gardy před washingtonským nádražím Union Station s pistolemi v pouzdrech.

Do Los Angeles dorazila Národní garda, kterou povolal Trump kvůli protestům

Povinnosti Národní gardy jsou omezeny na ochranu federálních zaměstnanců a majetku a na podporu bezpečnostních složek, pokud prezident nevyhlásí povstání, což Trump zatím neudělal. Trumpova kontrola nad washingtonskou policií vyprší po třiceti dnech, pak by ji musel schválit Kongres.

Trump v neděli pohrozil dalšímu městu vedenému demokraty, že do jeho ulic pošle Národní gardu. Tentokrát se jednalo o Baltimore ve státě Maryland. Republikánský prezident minulý týden uvedl, že by podobně mohl postupovat i v Chicagu či New Yorku. Podle amerických médií ministerstvo obrany již zpracovává plány vyslání Národní gardy do Chicaga.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Členové Národní gardy ve Washingtonu začali na pokyn ministra nosit zbraně

Nasazení Národní gardy napříč Spojenými státy má podpořit ministerstvo vnitřní bezpečnosti v rámci celonárodní razie prezidenta Donalda Trumpa proti nelegální migraci a kriminalitě. Mnohdy však budí...

25. srpna 2025  6:34

Národní muzeum otevírá expozici s prapředky lidstva Lucy a Selam

Od pondělí budou v Praze v Národním muzeu po dobu dvou měsíců k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Půjde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých...

25. srpna 2025  6:16

Bitcoinová aféra: Den po dni, kdo s kým domluvil obchod se zločincem

Premium

iDNES.cz zrekonstruoval den po dni průběh kauzy daru bitcoinů od odsouzeného Tomáše Jiřikovského. Analýza ukazuje, kdo podepisoval smlouvy, kdo o transakcích věděl a jaké kroky ministerstva...

25. srpna 2025

Chytrá krabička vytěží fotovoltaiku na maximum. Ušetří tisíce, chrání před výpadky

Premium

Řada nových zákazníků si při instalaci domácí fotovoltaiky pořizuje rovnou i tzv. chytré řízení. Ještě vyšší energetická ochrana domácností před blackoutem, a ještě lepší návratnost peněz,...

25. srpna 2025

Zpříjemněte si konec léta s iDNES Premium a HBO Max jen za 149 Kč

Prázdniny brzy skončí, ale zábava nemusí. Na září přichází speciální sleva: iDNES Premium a HBO Max na tři měsíce za 149 Kč. Čekají vás neomezené články, e-knihy a soutěže, k tomu filmy a seriály...

25. srpna 2025

Jak v Americe začíná škola. Plácnou se přes kapsu, děti přetěžují už první dny

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Rodiče amerických školáků v těchto dnech řeší rozvrhy, drahé pomůcky a oblečení. Na soukromých školách může přijít školní rok pro pětileté dítě v přepočtu i na půl milionu korun.

25. srpna 2025

Giganti se požírají navzájem. Nežádoucí trend může poškodit Silicon Valley

Firmy v americkém Silicon Valley čím dál více bojují o odborníky specializované na vývoj umělé inteligence. Přistupují přitom k metodám, které ještě před pár lety působily téměř nemyslitelně. Giganti...

25. srpna 2025

Pirát ve vodách u Prahy. Muž údajně napadl cestující a unesl loď. Zasahoval i vrtulník

Muž u Vraného nad Vltavou u Prahy v neděli podle policie napadl cestující na lodi, s plavidlem ujel a následně uvázl u pražského Radotína. Tam jej pak policisté zadrželi. Napadení utrpěli lehká...

24. srpna 2025  21:41

Osoby bez zdanitelných příjmů budou platit na zdravotním pojištění 3024 Kč

Za dítě, seniora nebo nezaměstnaného by měl stát podle návrhu ministerstva financí příští rok na zdravotní pojištění platit měsíčně 2188 korun, tedy o 61 Kč víc než letos. Státní rozpočet to bude...

24. srpna 2025  20:11,  aktualizováno  20:31

Hromadný pád při závodě na Plzeňsku. Pro zraněné cyklisty zamířily sanitky i vrtulník

Při poslední etapě závodu jezdců do 23 let West Bohemia Tour se v neděli při hromadném pádu zranilo osm mladých cyklistů. Nehoda se stala u Křečova na severním Plzeňsku, dva zraněné transportoval do...

24. srpna 2025  12:55,  aktualizováno  20:02

Popraveni ve jménu táty dělníků. Historik Stehlík líčí pozadí skutečných tragédií

Premium

Hned dvě nové knihy v krátké době vycházejí historikovi a spisovateli Michalu Stehlíkovi. Románové zpracování nechvalně proslulých babických vražd a biografie prezidenta Antonína Zápotockého. Nejen o...

24. srpna 2025

Pomník moci Si Ťin-pchinga. Utopické město budoucnosti bude jen pro vyvolené

Premium

Futuristické město Siung-an pozvolna ožívá. V celé své kráse má ohromit svět na 100. výročí založení ČLR v roce 2049. Nabídne všemožné supertechnologie i velkého bratra.

24. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.