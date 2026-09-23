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Probrala jsem se a znásilňoval mě. Tvář toxické maskulinity čelí obvinění

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  11:01
Hlavní představitel takzvaného looksmaxxingu, americký influencer a streamer...

Hlavní představitel takzvaného looksmaxxingu, americký influencer a streamer Braden Peters, známý jako Clavicular (14. února 2026) | foto: Profimedia.cz

Americký influencer a streamer Braden Peters, známý pod přezdívkou Clavicular,...
Hlavní představitel takzvaného looksmaxxingu, americký influencer a streamer...
Americký influencer a streamer Braden Peters, známý pod přezdívkou Clavicular,...
Hlavní představitel takzvaného looksmaxxingu, americký influencer a streamer...
12 fotografií
Streamer Clavicular, jedna z hlavních tváří takzvané manosféry, čelí obvinění ze znásilnění dívky, které v té době bylo sedmnáct let. Údajně ji opil a zdrogoval. Streamer obvinění odmítá a naznačuje, že z něj dívka chce jen vydolovat peníze.

Aleksandra Vasilevna Mendozová, vystupující pod přezdívkou Alorah, podala na Claviculara, vlastním jménem Bradena Peterse, trestní oznámení. V žalobě uvádí, že s ním přišla do kontaktu přes sociální sítě. Peters se s ní domluvil na placené účasti v jeho videích a slíbil jí, že z ní udělá hvězdu.

Dívka ho navštívila v květnu 2025 v jeho rodinném domě v Chathamu v Massachusetts, kde žije se svou matkou a babičkou. I když je podle amerických zákonů legální pít alkohol až od 21 let, dal jí napít vodky. Zároveň jí řekl, ať tvrdí, že je jí osmnáct a že pije vodu, aby streamovací platforma Twitch jeho video nezakázala, uvádí portál Miami New Times.

Mendozová začala být velmi opilá. Se streamerem se líbala a následně s ním měla i sex. „Šu... mě, když jsem se probudila,“ sdělila podle trestní stížnosti policistům. Popsala v ní, že k sexu nedala souhlas. Byla podle svých slov v takovém šoku, že Claviculara nezastavila.

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New York Post podotýká, že hranice legálního věku k pohlavnímu styku je v Massachusetts 16 let. Lidé mohou souhlasit se stykem i pod vlivem alkoholu, nikoli však ve stavu neschopnosti právně jednat, což zahrnuje i situaci, kdy je člověk příliš opilý na to, aby činil vědomá rozhodnutí.

V separátní občanskoprávní žalobě Mendozová tvrdí, že se s Petersem znovu setkala v listopadu 2025, kdy ji a její přátele pozval na živé vysílání. Na něm jí bez jejího souhlasu aplikoval stříkačkou Aqualyx, látku na rozpouštění tuku, která nemá schválení od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Mendozová dále uvedla, že Peters údajně naznačoval, že stříkačka obsahovala pervitin.

27. června 2026

Clavicular obvinění odmítá

Peters obvinění odmítá. Na svém účtu na sociální síti X zveřejnil část videa, v němž Mendozová popisuje jejich setkání z května 2025 a označuje ho za „super milého“. Také ukázal ručně psaný dopis, který mu údajně Mendozová poslala a v němž mu děkuje za pomoc.

Streamer též naznačuje, že mladá žena usiluje o materiální zisk. „Co takhle nefinancovat auta, na která nemáš?“ napsal v příspěvku, ve kterém ukazuje Mendozovou u luxusního vozidla. „Stává se to všem úspěšným mladým mužům, lidi se ti snaží jít po penězích. Chamtivost je zlo.“

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Peters je hlavní tváří hnutí známého jako looksmaxxing. To vzešlo ze silně protižensky zaměřené online kultury takzvaných „incelů“, tedy „nedobrovolných paniců“, a dále rozvíjí jejich představy o alfa mužích. Guruové looksmaxxingu nabízejí za peníze způsoby, jak se takovými vyhledávanými a respektovanými muži stát. Úspěch těchto rad se snaží demonstrovat mimo jiné právě příspěvky, v nichž se prezentují jako úspěšní svůdci.

Samotný Clavicular tak sdílí příspěvky, na nichž se mu ženy podbízejí. Svou přehnanou mužností se řadí do sféry takzvané manosféry, která ženy vykresluje degradujícím způsobem jako povrchní, promiskuitní bytosti, které zajímá jen vzhled a finance muže. Podobné poselství vysílá i hlavní ikona manosféry Andrew Tate, který čelí obviněním ze sexu s nezletilou, znásilnění a obchodování s lidmi.

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