Svalnaté paže, brada jak vytesaná z kamene, tmavé vlnité vlasy, pohledné rysy. Výsledek pečlivého plánování, plastických operací za tisíce dolarů, užívání analgetik i velmi netradičních metod, jako je mlácení se do brady kladivem.
Zjev je pro dvacetiletého streamera vším. Jakožto nejznámější představitel looksmaxxingu neboli co nejlepší optimalizace vzhledu Clavicular věří, že ženy zajímá jen vzhled. Dokladem mají být jeho četná videa, kde se líbá s cizími ženami, a dokonce je přebírá i „beta mužům“, kteří neoplývají takovým zjevem antického boha jako on.
Došel k závěru, že Američanky jsou krásnější než Evropanky, protože po druhé světové válce zde zůstaly jen ty ošklivé, které dál rozšiřovaly své geny.