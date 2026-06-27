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Jste lesby! Propagátor toxické maskulinity neunesl, že u žen v Paříži pohořel

Jan Hron
  19:00
Americký influencer a streamer Braden Peters, známý pod přezdívkou Clavicular,...

Americký influencer a streamer Braden Peters, známý pod přezdívkou Clavicular, na akci v Miami (1. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Hlavní představitel takzvaného looksmaxxingu, americký influencer a streamer...
Americký influencer a streamer Braden Peters, známý pod přezdívkou Clavicular,...
Hlavní představitel takzvaného looksmaxxingu, americký influencer a streamer...
Americký influencer a streamer Braden Peters, známý pod přezdívkou Clavicular,...
14 fotografií
Americký influencer a streamer Braden Peters, známý jako Clavicular, se ztrapnil v Paříži. I když je hlavní tváří online hnutí pro maximalizaci vzhledu a propagaci mužnosti, Francouzky mu na jeho neohrabané pokusy o svádění dávaly košem. Ukřivděný Clavicular následně reagoval odsouzením celé země, což vyvolalo odezvu i u francouzských politiků.

Svalnaté paže, brada jak vytesaná z kamene, tmavé vlnité vlasy, pohledné rysy. Výsledek pečlivého plánování, plastických operací za tisíce dolarů, užívání analgetik i velmi netradičních metod, jako je mlácení se do brady kladivem.

Zjev je pro dvacetiletého streamera vším. Jakožto nejznámější představitel looksmaxxingu neboli co nejlepší optimalizace vzhledu Clavicular věří, že ženy zajímá jen vzhled. Dokladem mají být jeho četná videa, kde se líbá s cizími ženami, a dokonce je přebírá i „beta mužům“, kteří neoplývají takovým zjevem antického boha jako on.

Došel k závěru, že Američanky jsou krásnější než Evropanky, protože po druhé světové válce zde zůstaly jen ty ošklivé, které dál rozšiřovaly své geny.

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