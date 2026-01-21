Grónská krize zažehnána? Trump ustoupil od cel pro Evropu, chce spolupráci s NATO

Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání na Světovém ekonomickém fóru v Davosu oznámil na sociální síti Truth Social s tím, že díky tomu nezavede dodatečná cla vůči osmi evropským zemím.
Nizozemský premiér Mark Rutte s někdejším americkým prezidentem Donaldem...

Nizozemský premiér Mark Rutte s někdejším americkým prezidentem Donaldem Trumpem (18. července 2019) | foto: Profimedia.cz

Prezident Donald Trump se setkává s generálním tajemníkem NATO Markem Rutte na...
Zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) ve švýcarském Davosu (20. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového...
Americký prezident Trump se účastní 56. setkání Světového ekonomického fóra v...
„Na základě velmi produktivního setkání, které jsem měl s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, jsme vytvořili rámec budoucí dohody týkající se Grónska a vlastně celé arktické oblasti,“ napsal Trump.

„Toto řešení, pokud bude dotaženo do konce, bude skvělé pro Spojené státy americké a všechny země NATO. Na základě tohoto porozumění nebudu zavádět cla, která měla vstoupit v platnost 1. února,“ pokračoval.

Rutte během jednání Trumpovi řekl: „Slyšel jsem vás včera i dnes říkat jednu věc – nebyl jste si naprosto jistý, zda Evropané přijdou USA na pomoc, pokud by byly napadeny. Dovolte mi říct vám – přijdou.“

„A jak víte, v Afghánistánu to udělali. Na každé dva Američany, kteří zaplatili nejvyšší cenu, připadal jeden voják z jiné země NATO, který se nevrátil ke své rodině. Takže si můžete být naprosto jisti: pokud budou USA někdy napadeny, vaši spojenci budou s vámi,“ sdělil také šéf Aliance.

Trump uvedl, že v případě Grónska pokračují jednání o obranném systému Golden dome. Za USA budou dál jednat viceprezident J. D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní vyslanec Steve Witkoff.

Co říkal Trump ještě odpoledne

Trump ještě odpoledne prohlašoval, že Spojené státy nadále počítají s tím, že získají Grónsko. Slíbil však nepoužijí k tomu sílu. Dosud nasazení armády odmítal vyloučit. Ve zhruba hodinovém projevu také slíbil, že USA budou vždy stát při Severoatlantické alianci, zároveň ale zpochybnil závazky spojenců k NATO a kritizoval evropské země.

Vyjádřil přesvědčení, že Spojené státy byly velmi hloupé, když ostrov po druhé světové válce předaly zpět Dánsku. Grónsko, které ve svém projevu opakovaně označoval za Island, podle Trumpa potřebují Američané kvůli národní bezpečnosti. Požaduje proto okamžité zahájení jednání o získání tohoto ostrova bohatého na nerostné suroviny.

Převzetí Grónska Spojenými státy by podle devětasedmdesátiletého politika výrazně posílilo i bezpečnost NATO. Na adresu aliance pak Trump řekl, že z její strany USA v minulosti čelily neférovému zacházení, a zpochybnil odhodlání spojenců být tu pro Spojené státy.

