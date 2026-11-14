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Moskva staví svůj megalomanský projekt. Desetkrát předčí Trumpovu tančírnu

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  17:38
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Vizualizace návrhu nového cirkusu v Moskvě. Stavba může být až desetkrát větší...

Vizualizace návrhu nového cirkusu v Moskvě. Stavba může být až desetkrát větší než nový taneční sál Donalda Trumpa. | foto: Plány Moskevské radnice

Vizualizace návrhu nového cirkusu v Moskvě. Stavba může být až desetkrát větší...
Vizualizace návrhu nového cirkusu v Moskvě. Stavba může být až desetkrát větší...
Člen posádky kontroluje ruský armádní tank T-90 M „Proryv“ na pozici na...
Kontroverzní taneční sál prezidenta Trumpa má rozlohu zhruba 8 360 metrů...
15 fotografií
Je to shoda náhod, ale děje se to. Americký prezident Donald Trump se chlubil, že tančírna, kterou buduje u Bílého domu předčí i čínskou síň lidu, sídlo, kde se schází parlament. Moskva má zase projekt, který desetkrát překoná ten jeho. Svým megalomanstvím budí emoce, a to negativní, i mezi samotnými podporovateli války na Ukrajině.

Nový Velký moskevský cirkus za desítky miliard rublů má vyrůst do roku 2029. Zatímco starosta Sergej Sobjanin obhajuje nutnost „mírového projektu“, prováleční blogeři zuří a počítají, kolik tanků či dronů mohla země za tyto peníze pořídit.

Každá velmoc má své architektonické choutky. Zatímco ve Spojených státech se řeší nákladný taneční sál u Bílého domu za 600 milionů dolarů – o němž Donald Trump prohlásil, že je větší než sídlo čínského parlamentu –, Moskva nasadila laťku ještě výš.

Výstavba nového Velkého moskevského státního cirkusu má podle agentury TASS spolknout až 66 miliard rublů (zhruba 800 milionů dolarů, v korunách pak 18 až 19 miliard), ačkoliv oficiální moskevská média zmiňují i částku okolo 39 miliard (10,5 až 11 miliard korun).

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Stavba, kterou koncem října 2026 slavnostně zahájil starosta Sergej Sobjanin, tak ilustruje paradox nablýskané reality ruské metropole a tvrdou situací na ukrajinské frontě, kde vojáci často závisí na veřejných sbírkách či vlastní pomoci pro základní vybavení.

Krystalová špice a proměnlivá manéž

Nový kulturně-zábavní komplex o rozloze přes 82 200 metrů čtverečních, tedy téměř desetkrát větší než nový taneční sál u Bílého domu, podle portálu EIA Media vyroste v severozápadní moskevské čtvrti Mněvnikovskaja pojma. Dosavadní největší Moskevský státní cirkus má přitom přibližně třikrát menší plochu než avizovaný projekt.

Podle informací portálu TAdviser pak nabídne komplex s kapacitou pěti tisíc diváků (oproti původním třem tisícům) futuristickou podívanou. Dominantou areálu bude budova ve tvaru stylizovaného cirkusového stanu, která včetně krystalové špice dosáhne výšky téměř 100 metrů a bude osazena mediálními obrazovkami i světelnými pásy. Součástí komplexu se stane také přilehlý park s výběhy pro zvířata a dvoupatrové podzemní parkoviště.

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Špičkové technologie se mají ukázat i uvnitř budovy. Umělecký ředitel Askold Zapašnyj vyzdvihuje především modulární systém arény, jehož automatizované řízení dokáže manéž přestavět během pouhých čtyř minut přímo v průběhu představení. Prostor tak nabídne jedenáct různých konfigurací a může se proměnit z klasické jezdecké manéže na ledovou plochu, vodní bazén nebo multimediální scénu doplněnou o hologramy.

Jak navíc upozornil server MSK1.RU, vedení cirkusu se po vlně kontroverzí rozhodlo vylepšit si image. Na začátku listopadu 2026 vypsalo zakázku za téměř tři miliony rublů na průzkum veřejného mínění a následnou mediální kampaň, která má za úkol zjistit, respektive zajistit pozitivní postoj Rusů k novostavbě.

Cirkus místo 150 tanků T-90M? Blogeři zuří

Zatímco radnice oslavuje architekturu budoucnosti, na ruských sociálních sítích a v komunitě takzvaných Z-blogerů (proválečných komentátorů) vyvolala zpráva vlnu ostré kritiky.

Kritici poukazují na to, že v době plošného zvyšování daní a nedostatku financí pro armádu působí stavba pátého cirkusu v Moskvě jako výsměch chudnoucímu obyvatelstvu v regionech. Podle propočtů telegramového kanálu Zapisniki mičmana Ptichkina odpovídá cena jednoho moskevského cirkusu téměř polovině celoročních výdajů milionové Vologdské nebo Archangelské oblasti.

Ještě konkrétnější účet vystavili armádní nadšenci, kteří 66 miliard rublů přepočítali na vojenskou techniku. Za stejnou sumu by podle nich armáda mohla pořídit zhruba 165 tisíc těžkých FPV dronů, které na frontě chybí a dobrovolníci je často montují ručně, případně okolo 150 moderních tanků T-90M Proryv s plnou dynamickou ochranou. Alternativou by bylo také dvacet divizí protivzdušných systémů Pancir-S1M, dvě oceánské fregaty vyzbrojené hypersonickými střelami nebo náborové příspěvky pro 26 až 44 tisíc nových smluvních vojáků.

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„Pokud se staví cirkus za 66 miliard, a ne výzkumné instituty pro bojovou umělou inteligenci nebo robotiku, pak se speciální vojenská operace zřejmě blíží ke konci. V Abú Zabí se brzy dohodnou, s Amerikou si rozdělíme svět, Evropě prodáme plyn a budeme stavět cirkusy. Že?“ glosoval situaci ironicky bloger Alexej Živov.

Starosta Sergej Sobjanin v nedávném rozhovoru odmítl volání po totální mobilizaci ekonomiky pro válečné účely. Podle jeho slov by zničení běžného mírového hospodářství a životní úrovně obyvatel vedlo k rozvratu celé země, což by ve výsledku znemožnilo i vedení samotné války.

Ruský telegramový kanál lamp_priemnik si pak situaci vysvětluje jednoduše: Sobjaninova doktrína spočívá v budování „míru uprostřed války“. Cílem je udržet v metropoli iluzi prosperity, klidu a normality, aby obyvatelé hlavního města nepociťovali dopady konfliktu. Cirkus za desítky miliard tak v očích Kremlu a moskevské radnice není zbytečným luxusem, ale klíčovým nástrojem k udržení stability v týlu – i za cenu toho, že na frontě se na základní vybavení skládají občané ze svých kapes.

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