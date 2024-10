Vatikán zveřejnil dlouho očekávanou zprávu o sexuálním násilí na dětech

Církví po celá desetiletí otřásaly skandály pedofilních kněží a krytí jejich zločinů, které poškodily důvěryhodnost církve a stály ji stovky milionů dolarů v kompenzacích, uvedla agentura Reuters.

Zpráva papežské komise pro ochranu nezletilých – vyšetřovacího orgánu, který papež František zřídil v roce 2014 - neuvádí seznam případů sexuálních napadení v církvi, ale hodnotí zavedené postupy pro umožnění oznamování případů, vyslyšení a podporu obětí a potrestání pachatelů.

Papež komisi o zprávu požádal v roce 2022 podle svých slov za účelem získání „spolehlivých informací o tom, co se děje a co je třeba změnit“.

„Pravda, spravedlnost, odškodnění a institucionální reforma by měly sloužit jako referenční bod a základ naší práce,“ uvedl ve zprávě předseda komise kardinál Sean O’Malley. Dodal však, že „uznání a odškodnění krize (sexuálního) násilí v církvi je obtížné“.

Zpráva rovněž vyzývá k větší transparentnosti, aby oběti měly větší přístup k dokumentům, které se jich týkají, k jasnějšímu rozdělení rolí mezi vatikánskými odděleními zabývajícími se zneužíváním a k účinnějšímu trestání pachatelů. Komise také navrhuje zvážit vytvoření funkce ombudsmana.

Jedna z obětí v rámci auditu uvedla, že ji překvapilo, že „nejméně stresující částí celého procesu bylo samotné napadení“. „Opravdu hrozné je, když se odvážíte promluvit, a v tu chvíli se vám začne hroutit svět,“ uvedl dotyčný.

Komise považuje za nutné urychlit řízení o zbavení funkce církevních představitelů zapletených do sexuálního násilí na dětech. Neupřesňuje, zda by se tento proces měl uskutečnit v případě podezření a udání, nebo na konci soudního procesu, ať už kanonického či civilního. Podle komise by se tak mělo dít v odůvodněných případech.

Sdružení obětí se domnívají, že konkrétní opatření církve jsou nedostatečná. Vadí jim, že duchovní nemají povinnost nahlašovat případné trestné činy civilní justici, pokud jim to neukládají zákony dané země. Zpovědní tajemství navíc zůstává absolutní.

Mezi členy komise, které papež František přímo jmenoval, jsou církevní i laičtí odborníci z různých oblastí souvisejících s ochranou osob, včetně práva, vzdělávání, psychologie, psychiatrie a lidských práv.

Orgán v minulosti čelil ostré kritice a někteří členové z něj odešli. Nejvlivnější člen Hans Zollner z komise odstoupil v březnu 2023 a obvinil ji, že trpí strukturálními problémy a problémy s transparentností.