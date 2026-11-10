Čínský režim oslavoval své letectvo. Na oblohu vzlétly tři tisíce dronů

Namísto ohňostroje přišly formace sestavené z tisíců světelných bodů. Mezi obrazci, které nasazené drony vytvořily, byla letadla, letopočet 1949 i 2027 anebo čínská vlajka spolu s rudou komunistickou hvězdou.
Čínský režim ve své propagandistické show představil historii letectva ve třech etapách. Zatímco první upomínala na samotný vznik této armádní složky, druhá se zaměřila na korejskou válku z padesátých let, v níž Čína podpořila KLDR proti Korejské republice. Třetí etapa představení pak odkazovala na moderní čínskou armádu.
Oslavy se konaly ve městě Čchang-čchun, které má na letectvo historicky silnou vazbu a v němž dnes sídlí Univerzita leteckých sil.