Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Si Ťin-pching po sedmi letech přijel za Kimem. Vítaly ho salvy a děti s kyticemi

Autor: ,
Aktualizujeme   10:36
Čínský prezident Si Ťin-pching v pondělí zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Čong-unem. Si Ťin-pching před začátkem návštěvy uvedl, že Čína hodlá rozvíjet vztahy s KLDR a obě země budou posilovat vzájemnou spolupráci ve všech oblastech.

Návštěva čínského prezidenta v Severní Koreji je pokládána za významnou, protože jde o Siovu první zahraniční cestu v letošním roce.

Si Ťin-pching dorazil do Severní Koreje. Na letišti ho přivítal Kim Čong-un
Vlajky Číny a Severní Korei na ulicích Pchjongjangu. (8. června 2026)
Čínský prezident Si Ťin-pching na setkání se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. (15. dubna 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil se svou dcerou Kim Ču-e skleníkovou farmu. (1. června 2026)
28 fotografií

V Pchjongjangu Si Ťin-pchinga uvítal severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho manželka Ri Sol-ču. Na čínského prezidenta čekal červený koberec, čestná stráž a děti s kyticemi květin. Během slavnostní ceremonie na pchjongjangském Kim Ir-senově náměstí, kde se tradičně konají vojenské přehlídky a státní oslavy, zahrála vojenská kapela hymny obou zemí.

Na počest Si Ťin-pchinga vypálili vojáci 21 salv, zatímco diváci, kteří vypadali malí vedle obrovských portrétů vůdců, skandovali hesla a vypustili barevné balónky, napsala oficiální tisková agentura Nová Čína.

Kim navštívil závod na palivo pro jaderné bomby. Předtím vzal dceru na farmu

Návštěva čínského prezidenta podle analytiků dokazuje, že Čína vnímá KLDR jako strategického spojence. KLDR se nachází v situaci, kdy ji posílil rostoucí obchod a vojenské vazby s Ruskem a podle některých expertů na mezinárodní vztahy se zdá, že Severní Korea začala upřednostňovat spolupráci s Ruskem před Čínou; KLDR mimo jiné poskytla Moskvě vojáky a zbraně na podporu její války proti Ukrajině.

Cesta čínského prezidenta do KLDR navazuje na sérii summitů, které minulý měsíc absolvoval v Pekingu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Očekává se, že se Si Ťin-pching s Trumpem setká znovu při plánované návštěvě USA v září letošního roku. Obnovení výlučného vlivu na Severní Koreu by Si Ťin-pchingovi poskytlo páku při jednání s Trumpem, který opakovaně vyjádřil přání obnovit diplomatické vztahy s Kim Čong-unem, uvádějí odborníci.

Pomozte mi ukončit válku na Ukrajině, naléhal Trump na Si Ťin-pchinga

Čína byla dlouhodobě hlavním diplomatickým i ekonomickým spojencem KLDR. Experti tvrdí, že se Čína vyhýbá plnému prosazování sankcí OSN vůči Severní Koreji a posílá do země tajně pomoc, aby pomohla svému zbídačenému sousedovi. Letos uplyne 65 let od podpisu smlouvy o vzájemné obraně mezi oběma zeměmi.

V předvečer příjezdu čínského prezidenta se Pchjongjang pokusil demonstrovat svou sílu tím, že zveřejnil plány na stavbu 10 000tunového torpédoborce. KLDR navíc disponuje jadernými zbraněmi; odhaduje se, že má nyní pravděpodobně jaderný arzenál čítající asi 60 hlavic, což je o deset hlavic víc než před rokem, uvedl v neděli Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru.

Odhaduje se také, že Severní Korea zvyšuje produkci štěpného materiálu nad úroveň, která nyní postačuje na výrobu nejméně dalších 30 hlavic, dodala agentura Reuters.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Boj o zkratku v Brně. Uzavření brány v průchodu lidem cestu výrazně prodlouží

Průchod s bránou sloužící jako zkratka z historického centra Brna do parku...

Jako zkratka slouží mnoha lidem v centru Brna průchod z ulice Běhounská do parku Danuše Muzikářové poblíž Janáčkova divadla. Jenže tato využívaná propojka je už delší dobu předmětem sporů mezi...

3. června 2026  4:37,  aktualizováno  8. 6. 11:19

V Lotyšsku vyhlásili poplach, letouny NATO sestřelily ruský dron

Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z...

Do vzdušného prostoru Lotyšska v pondělí dopoledne pronikl nejméně jeden dron z Ruska. Tamní armáda krátce nato oznámila, že cizí dron sestřelily spojenecké letouny NATO a případná letecká hrozba...

8. června 2026  11:16

Pavel přišel pěšky na vládu, chce s ní mluvit o účasti na summitu NATO

Prezident Petr Pavel přichází na jednání vlády, před ním vedoucí Úřadu vlády...

Prezident Petr Pavel se zúčastní pondělního jednání vlády. Dorazil na její jednání pěšky. Chce být u projednávání koordinace účasti ústavních činitelů na vrcholných setkáních mezinárodních...

8. června 2026  5:55,  aktualizováno  11:10

Bizarní zábava. Rusové se vozí na raketě Orešnik, která zabíjí na Ukrajině

Lidé v ruském Petrohradu se baví na atrakci Orešnik pojmenované po hypersonické...

V zábavním parku v ruském Petrohradu je návštěvníkům nově k dispozici kontroverzní atrakce nazvaná Orešnik. Název dostala podle ruské balistické rakety středního doletu, jež se podle Moskvy pohybuje...

8. června 2026  11:02

KVIFF odtajnil hvězdy: do Varů přijedou Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)

Hvězdami letošního karlovarského festivalu budou američtí herci a režiséři Maggie Gyllenhaalová a Jesse Eisenberg. Oba obdrží Cenu prezidenta. Jubilejní 60. ročník filmové přehlídky se uskuteční od...

8. června 2026  11:01

Silná navenek, vyčerpaná uvnitř. Když kvůli očekávání okolí zapomínáme na sebe

Michaela Tomanová v podcastu Příběhy duše

Tlak okolí dnes přichází ze všech stran – z práce, rodiny, sociálních sítí i z naší vlastní hlavy. Neustálé porovnávání a očekávání druhých nenápadně formuje naše sebevědomí, vztahy i psychiku. Jen...

8. června 2026

U soudu pokračuje Dozimetr. Nejvíce se angažoval Hlubuček, řekl předák odborů

U soudu v kauze Dozimetr vypovídá Oldřich Schneider. (8. června 2026)

V pondělí se k obvodnímu soudu pro Prahu 9 vrací kauza Dozimetr. Jako svědek vypovídá jeden z předáků odborů Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) Oldřich Schneider. U soudu popisuje...

8. června 2026  8:09,  aktualizováno  10:45

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení. Policie hlásí šestnáct mrtvých

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo zemětřesení o síle 7,8. (8. června 2026)

Filipínský ostrov Mindanao zasáhlo v noci zemětřesení o síle 7,8. Americké, indonéské a filipínské úřady vydaly kvůli silnému zemětřesení varování před vznikem vlny tsunami. Podle filipínské policie...

8. června 2026  7:11,  aktualizováno  10:44

Řidič si to s autem namířil do fontány, po nárazu se převrátilo

Auto skončilo na boku vedle fontány na hradecké Benešově třídě. (6. června 2026)

Posádka osobního auta v sobotu ráno nabourala na Benešově třídě v Hradci Králové. Vůz narazil do kašny v opravené části bulváru a zůstal stát na boku. Hasiči a zdravotníci vyprostili dva zraněné,...

8. června 2026  10:44

Největší eskalace od příměří. Izrael nevyslyšel Trumpa, udeřil raketami na Írán

Sledujeme online
V centrální části Západního břehu okupovaném Izraelem trčí po útocích z Íránu...

Izrael a Írán v noci pokračovaly ve vzájemných útocích, jde o největší vyhrocení konfliktu od uzavření příměří 8. dubna. Izraelská armáda zasáhla mimo jiné petrochemický komplex na jihozápadě Íránu a...

8. června 2026  3:30,  aktualizováno  10:42

Si Ťin-pching po sedmi letech přijel za Kimem. Vítaly ho salvy a děti s kyticemi

Aktualizujeme
Si Ťin-pching dorazil do Severní Koreje. Na letišti ho přivítal Kim Čong-un

Čínský prezident Si Ťin-pching v pondělí zahájil dvoudenní návštěvu Severní Koreje, která je první od roku 2019. Na programu má mimo jiné i summit se svým severokorejským protějškem Kim Čong-unem. Si...

8. června 2026  10:36

Francií otřásá vražda školačky. Úřady roky přehlížely chování podezřelého

Otec zavražděné jedenáctileté Lyhanny Martial Bernard se účastní pietního...

Na šest tisíc lidí se v neděli v obci Fleurance na jihozápadě Francie zúčastnilo pochodu na památku jedenáctileté školačky Lyhanny. Její tělo bylo minulý týden nalezeno poté, co ji svědci spatřili s...

8. června 2026  10:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.