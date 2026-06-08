Návštěva čínského prezidenta v Severní Koreji je pokládána za významnou, protože jde o Siovu první zahraniční cestu v letošním roce.
V Pchjongjangu Si Ťin-pchinga uvítal severokorejský vůdce Kim Čong-un a jeho manželka Ri Sol-ču. Na čínského prezidenta čekal červený koberec, čestná stráž a děti s kyticemi květin. Během slavnostní ceremonie na pchjongjangském Kim Ir-senově náměstí, kde se tradičně konají vojenské přehlídky a státní oslavy, zahrála vojenská kapela hymny obou zemí.
Na počest Si Ťin-pchinga vypálili vojáci 21 salv, zatímco diváci, kteří vypadali malí vedle obrovských portrétů vůdců, skandovali hesla a vypustili barevné balónky, napsala oficiální tisková agentura Nová Čína.
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Návštěva čínského prezidenta podle analytiků dokazuje, že Čína vnímá KLDR jako strategického spojence. KLDR se nachází v situaci, kdy ji posílil rostoucí obchod a vojenské vazby s Ruskem a podle některých expertů na mezinárodní vztahy se zdá, že Severní Korea začala upřednostňovat spolupráci s Ruskem před Čínou; KLDR mimo jiné poskytla Moskvě vojáky a zbraně na podporu její války proti Ukrajině.
Cesta čínského prezidenta do KLDR navazuje na sérii summitů, které minulý měsíc absolvoval v Pekingu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Očekává se, že se Si Ťin-pching s Trumpem setká znovu při plánované návštěvě USA v září letošního roku. Obnovení výlučného vlivu na Severní Koreu by Si Ťin-pchingovi poskytlo páku při jednání s Trumpem, který opakovaně vyjádřil přání obnovit diplomatické vztahy s Kim Čong-unem, uvádějí odborníci.
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Čína byla dlouhodobě hlavním diplomatickým i ekonomickým spojencem KLDR. Experti tvrdí, že se Čína vyhýbá plnému prosazování sankcí OSN vůči Severní Koreji a posílá do země tajně pomoc, aby pomohla svému zbídačenému sousedovi. Letos uplyne 65 let od podpisu smlouvy o vzájemné obraně mezi oběma zeměmi.
V předvečer příjezdu čínského prezidenta se Pchjongjang pokusil demonstrovat svou sílu tím, že zveřejnil plány na stavbu 10 000tunového torpédoborce. KLDR navíc disponuje jadernými zbraněmi; odhaduje se, že má nyní pravděpodobně jaderný arzenál čítající asi 60 hlavic, což je o deset hlavic víc než před rokem, uvedl v neděli Stockholmský mezinárodní institut pro výzkum míru.
Odhaduje se také, že Severní Korea zvyšuje produkci štěpného materiálu nad úroveň, která nyní postačuje na výrobu nejméně dalších 30 hlavic, dodala agentura Reuters.