Si Ťin-pching přijal v Pekingu Lukašenka. Jednali o spolupráci i válce na Ukrajině

Si přijal Lukašenka v pondělí ráno ve vládním komplexu Tiao-jü-tchaj. Podrobnosti o obsahu jednání zatím zveřejněny nebyly.
Lukašenko navštívil Čínu naposledy loni v září. V Pekingu se tehdy zúčastnil vojenské přehlídky k výročí konce druhé světové války a následně také summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v Tchien-ťinu.
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Lukašenkův ústup. Bělorusko vypnulo navaděče ruských dronů, uvedl Zelenskyj
Běloruský vůdce, který stojí v čele země od roku 1994, umožnil v únoru 2022 ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi zahájit rozsáhlou invazi na Ukrajinu také z běloruského území. Lukašenko ale dlouhodobě odmítá, že by se jeho země na válce přímo podílela.
Čína se od začátku konfliktu prezentuje jako neutrální strana. Kyjev i jeho západní spojenci však Peking obviňují, že Rusku poskytuje nepřímou podporu, mimo jiné dodávkami technologií či údajnou pomocí při výcviku ruských vojáků. Čína tato obvinění opakovaně odmítá.