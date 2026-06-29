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Si Ťin-pching přijal v Pekingu Lukašenka. Jednali o spolupráci i válce na Ukrajině

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  7:32
Čínský prezident Si Ťin-pching přijal v Pekingu běloruského vůdce Alexandra...

Čínský prezident Si Ťin-pching přijal v Pekingu běloruského vůdce Alexandra Lukašenka. (29. června 2026) | foto: POOL NewReuters

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching...
Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching si...
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...
Čínský prezident Si Ťin-pching na setkání se šéfem ruské diplomacie Sergejem...
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Čínský prezident Si Ťin-pching se v Pekingu setkal se svým běloruským protějškem Alexandrem Lukašenkem, blízkým spojencem Ruska. Schůzka navázala na jejich předchozí jednání a přichází v době, kdy Čína čelí kritice Západu kvůli svým vztahům s Moskvou během války na Ukrajině.

Si přijal Lukašenka v pondělí ráno ve vládním komplexu Tiao-jü-tchaj. Podrobnosti o obsahu jednání zatím zveřejněny nebyly.

Lukašenko navštívil Čínu naposledy loni v září. V Pekingu se tehdy zúčastnil vojenské přehlídky k výročí konce druhé světové války a následně také summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) v Tchien-ťinu.

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Běloruský vůdce, který stojí v čele země od roku 1994, umožnil v únoru 2022 ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi zahájit rozsáhlou invazi na Ukrajinu také z běloruského území. Lukašenko ale dlouhodobě odmítá, že by se jeho země na válce přímo podílela.

Čína se od začátku konfliktu prezentuje jako neutrální strana. Kyjev i jeho západní spojenci však Peking obviňují, že Rusku poskytuje nepřímou podporu, mimo jiné dodávkami technologií či údajnou pomocí při výcviku ruských vojáků. Čína tato obvinění opakovaně odmítá.

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