Washington znepokojil „záhadný počítačový kód“. Pátrá se po čínském malwaru

Americké úřady pátrají po záškodnickém malwaru, o kterém se domnívají, že ho do amerických systémů nainstalovali čínští hackeři, píšou The New York Times. Američtí představitelé se obávají, že by takový program mohl vyvolat problémy ve správě energetických a telekomunikačních sítí či v armádní logistice. Peking by mohl program využít při ozbrojeném konfliktu s Tchaj-wanem.