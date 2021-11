Čínský fotbal měl velké oči. Prezidentův plán globální dominance se zadrhl

Čínský kabinet v roce 2015 zveřejnil „cestovní mapu“, jakousi vizi komunistického vedení o světlých zítřcích kopané s „čínskými charakteristikami“. S fotbalem se v ­něm zacházelo podobně, jako když si velký kormidelník Mao Ce-tung blahé paměti usmyslel, že do pěti let zdvacetinásobí produkci oceli. To ale nikdo z odpovědných nechtěl vidět ani slyšet. Plán je tady přece od toho, aby se plnil, a basta! A překážky jsou od toho, aby se překonávaly!

Dnes, po šesti letech, se ukazuje totéž, co s Maovou ocelí – že stranický příkaz není zdaleka všemocný. Čínský fotbalový boom se totiž nějak podezřele zadrhl.