Špičkový čínský ekonom zmizel poté, co kritizoval ekonomiku a prezidenta

Špičkový čínský ekonom Ču Cheng-pcheng z vládní expertní skupiny údajně zmizel poté, co v soukromé diskusní skupině na síti WeChat kritizoval ekonomiku a patrně i prezidenta Si Ťin-pchinga, píše The Guardian. List The Wall Street Journal s odvoláním na anonymní zdroje uvedl, že pětapadesátiletý expert byl v dubnu zadržen a vyšetřován.