Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čína zesiluje aktivity u Tchaj-wanu. G7 varuje před hrozbou pro celý region

Autor: ,
  7:08
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026)

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026) | foto: AP

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu. (5. srpna 2026)
Vojáci absolvují střelecký výcvik během každoročních vojenských cvičení Han...
Tchajwanský voják jede ve vojenském vozidle během každoročního vojenského...
Lidé sledují, jak se během každoročního vojenského cvičení Han Kuang v...
32 fotografií
Stále důraznější kroky Číny ve vodách východně od Tchaj-wanu ohrožují regionální stabilitu a svobodu plavby, uvedli ve středu večer ve společném prohlášení ministři zahraničí zemí skupiny G7 po dvoudenním jednání v Paříži.

„Znovu jsme potvrdili svůj nesouhlas s jakýmikoli jednostrannými pokusy o změnu stávajícího stavu, zejména za použití síly či nátlaku nebo hrozbou jejich použití,“ uvedli v prohlášení představitelé zemí G7.

Čínská armáda nečekaně zastavila lety kolem Tchaj-wanu. Analytici netuší proč

Čína, která považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za součást svého území, zesílila svou činnost u východního pobřeží ostrova pravidelnými hlídkami pobřežní stráže.

Tchajwanské úřady, které odmítají nároky Pekingu na svrchovanost nad ostrovem, se domnívají, že Čína prostřednictvím koordinovaného nasazení vojenských, polovojenských a civilních sil nacvičuje možnou námořní blokádu.

Zatímco USA, Velká Británie, Francie a Německo již dříve vyjádřily své znepokojení nad čínskými kroky u východního pobřeží Tchaj-wanu, prohlášení skupiny G7 představuje dosud nejsilnější společný projev znepokojení nad čínskými aktivitami, zdůraznila Reuters.

Mezitím čínský prezident Si Ťin-pching v noci na čtvrtek prohlásil, že proud dějin nelze zastavit a že je nutné dosáhnout úplného „znovusjednocení“ vlasti s Tchaj-wanem.

Si Ťin-pching měl do USA přivézt zástupce velkých firem. V letadle chyběli

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se chce znovu spojit, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla.

Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá vlastní volby.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?

.

Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....

V Kremlu už se těší. Internet si po fiasku republikánů utahuje z Trumpa i Muska

Americký prezident Donald Trump během předvolebního mítinku na regionálním...

Výsledky voleb do Kongresu nepotěšily jen americké demokraty, ale i kritiky prezidenta Donalda Trumpa a jeho republikánů. A vtipálky. Jako vždy si nenechali ujít příležitost a ve svých vtipech i...

Modrá tsunami v USA. Demokraté ovládli Sněmovnu i Senát

Lidé reagují na volební výsledky na akci pořádané pro demokratického kandidáta...

Spojené státy vynesly verdikt nad vládou Donalda Trumpa. Demokraté jasně vyhráli úterní volby do Kongresu a ovládnou jak Sněmovnu reprezentantů, tak Senát. Díky tomu budou moci blokovat Trumpovu...

Střelba v polském Krakově. Počet obětí roste, ranění jsou také policisté

Střelba na hlavním náměstí v Krakově si vyžádala několik mrtvých i raněných....

Nejméně šest mrtvých a patnáct zraněných si v sobotu vyžádala střelba v centru polského Krakova. Mezi raněnými jsou i policisté. Střílelo se z auta. Předpokládaného pachatele policie postřelila a...

Němci odpálili bombu: buď dluhy Ukrajiny zaplatí všichni, i Češi, nebo zablokují EU

Německý kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie (CDU) Friedrich Merz po...

Německo požaduje, aby se všechny země Evropské unie bez výjimky zavázaly k podílu na pokrytí schodku ukrajinského rozpočtu v příštím roce. Deník Financial Times (FT) to hodnotí jako ultimátum,...

Saúdská Arábie zneškodnila střely Húsíů, úlomky dopadly u Mekky

Húsíové - ilustrační snímek

Úlomky ze dvou zneškodněných balistických střel dopadly na oblast Mekky, jedno z nejposvátnějších míst islámu. Podle saúdskoarabské civilní obrany šlo o střely vyslané jemenskými povstalci z řad...

12. listopadu 2026  7:21

Čína zesiluje aktivity u Tchaj-wanu. G7 varuje před hrozbou pro celý region

Každoroční vojenské cvičení proti hrozbě Číny na Tchaj-wanu (5. srpna 2026)

Stále důraznější kroky Číny ve vodách východně od Tchaj-wanu ohrožují regionální stabilitu a svobodu plavby, uvedli ve středu večer ve společném prohlášení ministři zahraničí zemí skupiny G7 po...

12. listopadu 2026  7:08

Po nejteplejším dnu týdne přijde rychlé ochlazení, na horách bude sněžit

Vrchol Jizery

Teploty ve čtvrtek v některých částech Česka vystoupají až na 14 stupňů, odpoledne a večer ale začne přibývat srážek. V noci na pátek se výrazně ochladí a na horách se déšť změní ve sněžení....

12. listopadu 2026  6:54

Senátoři požádali Bílý dům o uchování dokumentů k vývozu čipů Nvidie do Číny

Šéf Nvidie Jensen Huang na konferenci Invest in Germany v Berlíně 19. října 2026

Demokratičtí senátoři Elizabeth Warrenová a Chris Coons požádali administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uchovala veškeré dokumenty související s vývozem čipů společnosti Nvidia do...

12. listopadu 2026  6:39

Moskva zbavila Arménii práva hlasování ve společném vojenském paktu

Arménský premiér Nikol Pašinjan a ruský prezident Vladimir Putin (1. dubna...

Členské státy Organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB), což je vojenský pakt některých postsovětských republik vedený Moskvou, zbavily Arménii práva hlasovat v tomto spolku, uvedl server...

12. listopadu 2026  6:29

Po týdnu sečteno. Scott Colom je prvním černošským senátorem v Mississippi od občanské války

Demokrat Scott Solom se stal prvním černošským senátorem v Mississippi od...

Demokrat Scott Colom podle projekcí CNN těsně porazil republikánskou senátorku Cindy Hydeovou-Smythovou a po zdlouhavém sčítání hlasů získal senátorské křeslo za Mississippi, která tak bude mít...

12. listopadu 2026,  aktualizováno  6:21

Teplé oblečení, dřevo na topení a vařiče. Zimu přežijeme, míní sebevědomí Ukrajinci

Každodenní život v okupovaných Oleškách na Ukrajině (29. října 2026)

Ukrajinci jsou na zimu připraveni, mají teplé oblečení, dřevo na topení a vařiče. Uvedly to ženy z města Netišyn v západoukrajinské Chmelnycké oblasti. Ačkoliv strach kvůli více než čtyřleté válce s...

12. listopadu 2026

Black Friday trvá již celý měsíc. Slevy začínají dřív, Češi jim ale nevěří

Premium
ilustrační snímek

Black Friday se z původně jediného listopadového pátku proměnil v několikatýdenní slevovou akci. Někteří obchodníci tak začínají s cenovými lákadly už v polovině října, jiní ještě dříve. Nakupovat...

12. listopadu 2026

Exploze morbidní obezity českých dětí. Operaci žaludku potřebují tisíce mladých

Premium
Vyrůstá generace tlouštíků

Mladých s těžkou obezitou v Česku rychle přibývá. Objevuje se už u předškolních dětí. „Nejvýraznější nárůst pozorujeme mezi pátým a devátým rokem, nejvyšší podíl dětí s obezitou ve třinácti letech,“...

12. listopadu 2026

Kubánci v USA chtějí zpět ukradený majetek. Sníží to chuť investorů, věří Trump

Premium
Populární destinace. Jedna z rodin, kterou zastupuje advokát Rivera, vlastnila...

Před více než šedesáti lety kubánský právník Fidel Castro spolu s argentinským lékařem Che Guevarou dobyli Havanu a na druhý pokus svrhli režim Fulgencia Batisty. Za účasti zahraničních sil...

12. listopadu 2026

Mši Lva XIV. navštívily v Argentině dva miliony lidí. Papež zavítal i do věznice

Papež Lev XIV. navštívil Argentinu. (11. listopadu 2026)

Na poslední mši papeže Lva XIV. na argentinském území dnes dorazily tři miliony lidí. Původní odhady přitom informovaly o dvou milionech. Papež Argentincům poděkoval za vřelé přivítání a vyzval je k...

11. listopadu 2026  23:40

Hegseth se s doprovodem hlasitě smál u hrobu neznámého vojína. Seřval je voják

Americký ministr obrany Hegseth na ceremonii ke Dni veteránů. (11. listopadu...

Příslušník americké armády střežící hrob neznámého vojína se ohradil proti chování skupiny, v níž byl i ministr obrany Spojených států Pete Hegseth. Ten se společně se svým doprovodem po skončení...

11. listopadu 2026  22:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.