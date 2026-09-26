Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka

  4:00
Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují...

Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují se studenty pěveckého sboru školy Hope Chinese School v Národním muzeu asijského umění Smithsonian ve Washingtonu. (24. září 2026) | foto: Finn GomezČTK

Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová...
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií vítají čínského prezidenta...
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní...
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní...
12 fotografií
Čínská první dáma Peng Liyuan ve Washingtonu upoutala pozornost svou angličtinou. Při setkání s Melanií Trumpovou si podle záběrů z návštěvy krátce povídala bez viditelné pomoci tlumočníka. Peng Liyuanová se během návštěvy objevila také po boku místního mládežnického sboru, kterému poděkovala za vystoupení v čínštině.

Do Washingtonu čínský vůdce Si Ťin-pching spolu se svou manželkou Peng Liyuan, aby se zúčastnil summitu s americkým prezidentem. Zatímco hlavní pozornost směruje čínský prezident k jeho jednání s Donaldem Trumpem, výraznou pozornost na sebe upoutala jeho manželka Peng. Čínská první dáma při setkání s Melanií Trumpovou hovořila anglicky a podle záběrů z návštěvy k tomu nepotřebovala tlumočníka.

Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují se studenty pěveckého sboru školy Hope Chinese School v Národním muzeu asijského umění Smithsonian ve Washingtonu. (24. září 2026)
Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová přicházejí na návštěvu Národního muzea asijského umění Smithsonian ve Washingtonu. (24. září 2026)
Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanií vítají čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a jeho manželku Pcheng Li-jüan po jejich příletu na leteckou základnu Andrews v Marylandu. (23. září 2026)
Americký prezident Donald Trump a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní uvítacího ceremoniálu na letecké základně Andrews v Marylandu. Trump Siho přivítal při jeho státní návštěvě Spojených států. (23. září 2026)
12 fotografií

Podle The News International, které se odvolává na analýzu odezírání ze rtů, se Peng údajně obracela na nejmladšího syna Donalda a Melanie Trumpových Barrona. Při rozhovoru měla gestem naznačit jeho výšku a použít anglické slovo „wonderful“. Přesný obsah jejich krátké konverzace však z veřejných záběrů nelze spolehlivě určit.

„Jsou to báječní lidé.“ Trump přivítal čínského prezidenta velkolepě už na letišti

Obě ženy spolu následně strávily další část programu. Během návštěvy Národního muzea asijského umění Smithsonian byly zachyceny při neformálním rozhovoru bez viditelné přítomnosti tlumočníka.

Pěvkyně po boku prezidenta

Peng Liyuan není v Číně známá pouze jako manželka prezidenta. Před vstupem do politiky svého manžela byla výraznou pěvkyní a působila jako sopranistka v armádním uměleckém souboru.

Právě její veřejné vystupování nyní využívá během zahraničních cest. Ve Washingtonu se setkala s místním mládežnickým sborem, který jí zazpíval čínskou lidovou píseň „Jasmínový květ“. Po vystoupení dětem poděkovala a povzbuzovala je k dalšímu studiu čínského jazyka a kultury.

Čína pošle do USA další pandy, řekl Si. Na studijní pobyty pozve 100 tisíc Američanů

Čínský velvyslanec ve Washingtonu Xie Feng následně na sociální síti X zveřejnil video z akce. Napsal, že Peng mladé Američany povzbudila, aby se stali „vyslanci přátelství“ mezi Čínou a Spojenými státy.

Její vystoupení se popisuje jako součást takzvané „měkké síly“. Podle Joea Mazura, analytika geopolitiky z poradenské společnosti Trivium China, může Peng pomáhat vytvářet lidštější obraz Číny v době, kdy jsou vztahy mezi Washingtonem a Pekingem zatížené spory například v oblasti obchodu nebo kolem Tchaj-wanu.

Neobvykle výrazná role

Ve srovnání s manželkami některých předchozích čínských představitelů je veřejná role Peng poměrně výrazná. Čínské první dámy se v minulých desetiletích zpravidla držely spíše v pozadí.

Tento přístup se spojuje mimo jiné s historickou zkušeností s Ťiang Čching, manželkou Mao Ce-tunga a jednou z nejvýraznějších postav Kulturní revoluce. Její politické působení se stalo jedním z důvodů, proč byly manželky čínských nejvyšších představitelů později vnímány především jako soukromé osoby.

Okoun v krustě, Musk a pompa. Ale jinak schůzka Trumpa se Siem nic nepřinesla

Peng se naopak v posledních letech objevuje při některých zahraničních cestách po boku svého manžela a věnuje se především kulturním, vzdělávacím a sociálním tématům. V minulosti se například angažovala v oblasti prevence HIV a AIDS.

Její veřejné působení ale zároveň zůstává v Číně citlivou záležitostí. Přesto je ale čínská veřejná debata o osobním životě nejvyšších představitelů omezená. Zájem o její módu nebo znalost angličtiny se proto na čínských sociálních sítích výrazněji neprojevuje.

Peng Liyuan je druhou manželkou Si Ťin-pchinga. Pár má dceru, která studovala na Harvardově univerzitě.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Potupa Putina během volební frašky. Rekordní útok zasáhl moskevskou rafinerii

Zasáhli jsme klíčovou ruskou rafinérii, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr...

Závěrečný den ruských voleb do Státní dumy poznamenal nebývalý úder. Kyjev vyslal obří roj dronů, který zasáhl logistické uzly a dokonce zapálil klíčovou moskevskou rafinerii. Ruské hlavní město v...

Zrádci 3: Kdo jsou letos účastníci, kdo je zrádce a kdo ze hry vypadl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Třetí řada reality show Zrádci začala v ostrém tempu. Ještě předtím, než se dva z účastníků stali zrádci, propukl mezi nimi nelítostný boj o to, kdo pojeden na hrad. O statisíce korun letos na...

Rizikový Babiš, skvělý štempl Motoristů i zrádné barvy SPOLU. Experti o billboardech

Předvolební billboardy hnutí ANO (září 2026)

Do komunálních a senátních voleb v Česku zbývá necelý měsíc a ulice a okolí hlavních silničních tahů lemují billboardy stran a hnutí. Kromě lokálních politiků se na nich často objevují i členové...

Hitlerovo alibi se bortí. Nové dokumenty mění pohled na smrt jeho neteře Geli

Adolf Hitler odpočívá v lehátku vedle své neteře Geli Raubalové. (1930)

Nově nalezené dokumenty zpochybňují dosavadní verzi smrti Geli Raubalové, neteře německého diktátora Adolfa Hitlera, kterou v září 1931 našli mrtvou v jeho mnichovském bytě. Záznamy naznačují, že...

Čínská první dáma poutá pozornost. S Melanií mluvila anglicky bez tlumočníka

Čínská první dáma Pcheng Li-jüan a americká první dáma Melania Trumpová pózují...

Čínská první dáma Peng Liyuan ve Washingtonu upoutala pozornost svou angličtinou. Při setkání s Melanií Trumpovou si podle záběrů z návštěvy krátce povídala bez viditelné pomoci tlumočníka. Peng...

26. září 2026

Na baterky nebo se dvěma motory. Češi představili na veletrhu železniční novinky

Premium
Přehlídka vozidel na veletrhu InnoTrans v Berlíně 2026

Druhá generace bezemisních bateriových vlaků nebo nová lokomotiva výrobce z České Třebové, která vyrostla z posunovací v plnohodnotný stroj pro vozbu nákladních souprav. Čeští výrobci představili na...

26. září 2026

Pojistka proti blackoutu. Místo dieselu firmy nasazují plynové generátory

Stacionární záložní plynový generátor společnosti Solforen. Zařízení běží na...

Záložní zdroje energie využívají domácnosti v odlehlejších oblastech a čím dál více i firmy. Podniky a nejrůznější výrobny mají stále vyšší nároky na nepřetržitý provoz svých důležitých technologií,...

26. září 2026

Lotyšská politička sní o funkci premiérky. Její otec dodával dračí zuby Rusku

Premium
Lotyšská politička J&#363;lija Stepa&#326;enko (22. ledna 2019)

V Lotyšsku vrcholí předvolební kampaň, už příští týden půjdou lidé k parlamentním volbám. Kandiduje v nich i strana Suverénní moc v čele s Julijí Stepanenkovou, jež by se jednou ráda stala lotyšskou...

26. září 2026

Pojišťovny musí počítat s postihy. Vojtěch hájí i kritizované změny ve zdravotnictví

Premium
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)

Zdravotnictví čeká řada novinek, šéf resortu již přišel s konkrétními návrhy. Odborníci většinu jeho nápadů vítají, ale část kritizují. Přidává se opozice, někdy není shoda ani v koalici. „Změny...

26. září 2026

Napětí na hranici s Afghánistánem. Provázel ho pákistánský letecký útok

Sebevražedný útok v Kohatu v severozápadním Pákistánu. Výbuch bomby v...

Napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem znovu eskaluje. Pákistánské letectvo podle Islámábádu udeřilo na deset míst v Afghánistánu, která měla sloužit ke skladování a odpalování dronů. Afghánské...

25. září 2026  21:09

Na chorvatsko-slovinské hranici utonulo v řece několik migrantů

ilustrační snímek

Chorvatská policie z řeky Kupa (slovinsky Kólpa) na hranici se Slovinskem vyzvedla pět utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 migrantů se zachránilo, uvedla policie v prohlášení. Řeka tvoří část...

25. září 2026  21:06

Kamiony kontroloval na D1 vrtulník. Jeden řidič předjížděl pod vlivem alkoholu

Policisté na dálnici D1 kontrolovali dodržování zákazu předjíždění kamionů....

Policisté v pátek na dálnici D1 kontrolovali dodržování zákazu předjíždění kamionů. Do akce se zapojil také speciální vrtulník. Jeden z řidičů, který zákaz porušil, byl pod vlivem alkoholu....

25. září 2026  20:47

Slovenské vládě hrozí ztráta většiny, tvrdí Fico. Na vině je výměna ministra

Slovenský premiér Robert Fico (4. března 2026)

Slovenská vládní koalice se dostala do dalšího sporu, který může ohrozit její těsnou většinu v parlamentu. SNS Andreje Danka dál požaduje odvolání ministra životního prostředí Tomáše Taraby, premiér...

25. září 2026  20:35

Český turista zemřel při pádu v horách ve Švýcarsku

Hora Pilatus, Švýcarsko.

U švýcarského Lucernu zahynul 18letý český turista, který se ve čtvrtek zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého, informovala v pátek podle místních médií policie.

25. září 2026  20:06

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Až tři dny týdně doma. Soukromníci home office omezují, ve veřejném sektoru roste

Premium
ilustrační snímek

Zatímco za covidu bylo ve většině firem běžné pracovat z domova, v posledních dvou letech od toho soukromá sféra spíše ustupuje a snaží se „nahnat“ lidi zpět do kanceláří. Ve veřejném sektoru ale...

25. září 2026

Pobaltí utiskuje ruskojazyčnou menšinu, reagujeme jen humanitárně, řekl Putin

Ruský vládce Vladimir Putin na debatě se studenty (29. srpna 2026)

Rusko se nepřipravuje k žádnému střetu s Evropou. V pátek to podle agentury Interfax prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Zároveň řekl, že Rusko ví o tom, že pobaltské republiky porušují práva...

25. září 2026  19:53,  aktualizováno  19:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde