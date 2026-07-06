Podrobnosti připravujeme.
Čína v Tichém oceánu odpálila z ponorky střelu, nesla maketu bojové hlavice
OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách
Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...
V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka
Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...
Meteorologové odvolali výstrahu a vydali jinou. Kde hrozí bouřky a kde tropy?
Tropické počasí vydrží jen na začátku týdne, od středy se teploty vyšplhají nejvýše k 31 °C. Do Česka dorazí přeháňky a bouřky, které mohou být zejména v západní části území i velmi silné. Hrozí...
Homokomando a bitva o vlajky. Sálající Budapeští duněl pochod hrdosti
Od našich zpravodajů v Maďarsku Ani extrémní teploty, ani naschvály nacionalistů nezastavily mohutný pochod hrdosti v Budapešti. První demonstrace LGBTQ komunity po konci šestnáctileté vlády Viktora Orbána se nesla ve znamení oslav...
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Čína v Tichém oceánu odpálila z ponorky střelu, nesla maketu bojové hlavice
Čínská armáda dnes v Tichém oceánu zkušebně z ponorky odpálila střelu, která nesla maketu bojové hlavice. S odvoláním na státní tiskovou agenturu Nová Čína o tom napsala agentura Reuters. O testu...
Rusko opět intenzivně útočilo na Kyjev, nejméně deset lidí zemřelo
Při rozsáhlých ruských útocích na Kyjev a okolí v noci na pondělí přišlo o život deset lidí, uvedly dnes ukrajinské úřady. V hlavním městě zahynulo devět lidí a dalších 46 utrpělo zranění, z toho pět...
Po matčině smrti otce vyloučili za kouření. Bývalá členka svědků Jehovových vypráví
Do organizace se v podstatě narodila a odešla z ní až v pozdní dospělosti. Protože je Janě již dvaapadesát let, dokáže popsat i působení svědků Jehovových v době před revolucí. Ačkoli říká, že nemá...
Svět zbrojením válcuje EU, ta teď škrtá razítka. Vyjde sázka na „ukrajinskou“ hru?
Na moderním bojišti nevyhrávají jen největší tanky, ale ten, kdo nejrychleji inovuje – toto heslo si vzaly za své výbory parlamentu EU. Drony či AI mění situaci v řádu dnů, jenže evropské firmy dosud...
Oběti dvou zemětřesení ve Venezuele vzrostly na 3342, zraněných 16 740
Počet obětí dvojice zemětřesení, která minulou středu zasáhla sever Venezuely, podle místních úřadů vzrostl na 3342, informují dnes tiskové agentury.
Kamion na D4 narazil do rozestavěného mostu. Řidič policistům přiznal, že usnul
Nehoda kamionu zkomplikovala v sobotu po poledni provoz na dálnici D4 u Dobříše na Příbramsku ve směru z Prahy. Řidič vjel do uzavřeného úseku a narazil do rozestavěného mostu. Policistům se přiznal,...
Ve Venezuele pomáhají zachraňovat přeživší i psi, včetně těch z Česka
Ve Venezuele hledají přeživší i těla obětí po dvou nedávných zemětřeseních speciálně vycvičení psi. Pomocí čichu prohledávají budovy, sutiny a plazí se pod rozbitými betonovými deskami. Desítky...
Past na žáky autoškol. Mohou přestoupit, peníze zpět však často nedostanou
Zaplatíte přes dvacet tisíc za kurz autoškoly, ale záhy zjistíte, že vám výuka nevyhovuje. Nebo se musíte přestěhovat. Onemocníte. Rozhodnete se tak ještě před nástupem odejít jinam. Logicky čekáte,...
Na jihu Francie kvůli požáru evakuují pět tisíc lidí. Tour de France bude bez diváků
Až pět tisíc lidí evakuují úřady na jihu Francie, kde v sobotu večer ve špatně přístupném horském terénu departementu Východní Pyreneje vypukl rozsáhlý požár. Ten se s podporou silného větru,...
Šéf Reform UK Farage po zprávě o nepřiznaných příjmech popřel porušení pravidel
Mluvčí britského politika Nigela Farage popřel obvinění, že by lídr protiimigrační strany Reform UK porušil parlamentní pravidla. Reagoval na zjištění deníku Sunday Times, podle nějž Farage neoznámil...
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OBRAZEM: Do Karlových Varů přišla nejen „smetánka“, ale i politici a manažeři
Politici, vlivní manažeři i hvězdy showbyznysu. Jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech přilákal do lázeňského města desítky prominentních hostů. Podívejte se v...
AfD povládne, míní spolušéfka Weidelová. Strana se neshodne na duhových rodinách
Alternativa pro Německo (AfD) bude po zářijových zemských volbách vládnout. V projevu na závěr sjezdu strany v Erfurtu to v neděli řekla její spolupředsedkyně Alice Weidelová. Dvoudenní sjezd AfD...