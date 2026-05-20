Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čína tajně vycvičila stovky ruských vojáků. Mnozí bojovali na Ukrajině

Autor: ,
  20:34
Čínská armáda tajně vycvičila několik set ruských vojáků. Někteří byli nasazeni na Ukrajině, informoval německý deník Die Welt s odkazem na utajené dokumenty nejmenovaných evropských zpravodajských služeb. Zpráva přichází několik hodin po setkání ruského a čínského prezidenta v Pekingu.
Ruský prezident Vladimir Putin si podává ruku s čínským prezidentem Si...

Ruský prezident Vladimir Putin si podává ruku s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem během uvítacího ceremoniálu ve Velké síni lidu v Pekingu. (20. května 2026) | foto: Reuters

Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching...
Vojáci se připravují na uvítací ceremoniál k návštěvě amerického prezidenta...
Ruský prezident Vladimir Putin (vlevo) a čínský prezident Si Ťin-pching...
Ruský prezident Vladimir Putin a čínský prezident Si Ťin-pching se účastní...
9 fotografií

Agentura AFP nemohla informace deníku nezávisle potvrdit a Spolková zpravodajská služba (BND) na její žádost o komentář dosud nereagovala.

Podle Die Welt se několik set ruských vojáků na konci loňského roku účastnilo výcvikových programů Čínské lidové osvobozenecké armády (PLA) na šesti různých vojenských základnách v Číně.

Programy se týkaly používání bezpilotních systémů, elektronických protiopatření proti dronům a moderních bojových simulací. Účastníci měli různé hodnosti i věk a někteří z nich patřili k ruské elitní jednotce Rubicon, která se specializuje na bezpilotní letouny. Po absolvování výcviku se desítky z nich na počátku letošního roku zúčastnily bojů na Ukrajině. Někteří z nich zastávali i velitelské pozice.

Si přivítal Putina přehlídkou, mávátky a salvou. Na plynovod ale zatím nekývl

Rusko podle deníku loni naopak tajně vycvičilo asi 600 čínských vojáků – a to hlavně v oblastech obrněných jednotek, dělostřelectva, ženistů a protivzdušné obrany. Moskva a Peking si rovněž vyměnily informace o zbraních západní výroby používaných na Ukrajině, zejména o raketometu Himars nebo protileteckých systémech Patriot dodávaných Spojenými státy, píše list.

„Všechno, co Rusku umožňuje pokračovat v této agresivní válce proti Ukrajině, představuje hrozbu pro evropskou bezpečnost a pro naši bezpečnost v Německu. Rozhodující a rostoucí čínská podpora ruské invaze se tedy týká i naší bezpečnosti,“ řekl na tiskové konferenci mluvčí německého ministerstva zahraničních věcí, který však zprávu deníku nepotvrdil ani nevyvrátil.

„Informace Die Welt odpovídají vývoji, který jsme mohli pozorovat v posledních letech. Od začátku války na Ukrajině v roce 2022 lze pozorovat stále užší spolupráci mezi Moskvou a Pekingem, a to jak ve vojenské, tak i ekonomické oblasti,“ uvedl pro deník Handelsblatt předseda kontrolního výboru pro tajné služby v německém Spolkovém sněmu Marc Henrichmann.

Putin to nedokázal, ať nám školu postaví Si. Rusové ve videu prosí Čínu o pomoc

Ruský prezident Vladimir Putin na úterním setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem řekl, že vztahy mezi jejich zeměmi dosáhly bezprecedentní úrovně a dále se rozvíjejí. Se Siem podepsal dvě desítky dokumentů, včetně společného prohlášení o komplexním strategickém partnerství.

Zástupci Číny tvrdí, že země je v rusko-ukrajinském konfliktu neutrální. Čína přitom představuje největšího odběratele ruských fosilních paliv, včetně ropy, čímž podle médií přispívá k financování války na Ukrajině.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Topolánek: S nemocí jsem ztratil zábrany

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Ahmadínežád s Izraelci?! Nápad není tak šílený, jak bez pohledu za kulisy vypadá

Premium
Překvapení. Američané a Izraelci zvažovali Ahmadínežáda jako náhradu v čele...

Takže USA a Izraelci plánovali po svržení skalního íránského režimu instalovat stejně skalního exprezidenta Ahmadínežáda, pro něhož byli Velký a Malý satan.

20. května 2026  20:37

Čína tajně vycvičila stovky ruských vojáků. Mnozí bojovali na Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin si podává ruku s čínským prezidentem Si...

Čínská armáda tajně vycvičila několik set ruských vojáků. Někteří byli nasazeni na Ukrajině, informoval německý deník Die Welt s odkazem na utajené dokumenty nejmenovaných evropských zpravodajských...

20. května 2026  20:34

Nepřijatelné, ohavné, nelidské. Evropa odsoudila chování Izraele vůči aktivistům

Evropské země odsoudily izraelský zásah proti flotile s pomocí pro Gazu

Několik evropských zemí v úterý odsoudilo izraelské zacházení s aktivisty z mezinárodní flotily, která směřovala do Pásma Gazy s humanitární pomocí. Reagovaly tak na video, které zachycuje desítky...

20. května 2026  20:04

Lékaři krotí mrtvici. Díky novým centrům přežije víc lidí bez těžkých následků

Premium
Marek Böhm (na malém snímku), primář neurologického oddělení ve Frýdku-Místku,...

Senior Jan Dohnálek v mládí dvakrát přežil zásah bleskem bez vážných následků. Ty mu zůstaly až po mrtvici. V Česku rekordně přibývá lidí, kteří překonali cévní mozkovou příhodu. Před jedenácti lety...

20. května 2026

Ministryně Schillerová brzy předloží návrh změn třetího důchodového pilíře

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13....

Ministryně financí Alena Schillerová z ANO předloží brzy návrh změn spoření na stáří. Úpravy mají zajistit vyšší výnos a větší motivaci začít odkládat peníze na důchod od nízkého věku. Při debatě...

20. května 2026  19:25

USA vznesly obvinění vůči dlouholetému lídrovi Kuby Raúlu Castrovi

Bývalý prezident Raúl Castro na oslavách 69. výročí útoku na kasárny Moncada v...

Spojené státy vznesly obvinění vůči dlouholetému kubánskému lídrovi Raúlu Castrovi. Ve středu to napsala agentura Reuters, která se odvolává na vysokého představitele americké vlády. Castro, kterému...

20. května 2026  18:18,  aktualizováno  19:08

Okamura chce víc čínských turistů. Zmínil i, jak mít víc těch českých v Číně

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Tomio Okamura na státní...

Předseda Sněmovny a koaličního hnutí SPD Tomio Okamura by rád v Číně podpořil příliv tamních turistů do Česka. Důležité je podle něj i zrušení vízového styku s Čínou, který obtěžuje české občany,...

20. května 2026  18:33

Berlínská nemocnice přijala Američana nakaženého ebolou, doprovázel ho konvoj

Kolona policejních a hasičských vozů převáží do berlínské nemocnice Charité...

Berlínská nemocnice Charité přijala ve středu do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Zvláštní letadlo přistálo na mezinárodním letišti u německé metropole krátce po půlnoci. Na izolační...

20. května 2026  9:24,  aktualizováno  18:20

Cizinci podvodně čerpali dávky. Jedni předstírali pobyt, jiní hráli samoživitele

Cizinci na Pardubicku podvodně čerpali statisícové dávky.

Cizinecké policii na Pardubicku se podařilo v první polovině května odhalit více případů podvodného čerpání dávek humanitární pomoci. Někteří cizinci je čerpali, aniž by kdy v Česku žili. Další...

20. května 2026  18:19

Čech nakažený ebolou by se spíše léčil přímo v Africe, uvedl resort zdravotnictví

Pondělní incident nebyl prvním, který se v ruském vědeckém centru v Kolcovu...

V případě, že by se ebolou nakazil v Africe nějaký Čech, léčil by se pravděpodobně na místě. U člověka po kontaktu s nakaženým, jako je tomu v případě Američana, kterého Česko přijme do izolace v...

20. května 2026  18:07

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Český řidič kamionu boural v Německu. Dálnici zablokoval na šest hodin

ilustrační snímek

Český řidič kamionu na západě Německa přehlédl jiné brzdící nákladní vozidlo a narazil do něj, nehoda v úterý odpoledne na několik hodin uzavřela dálnici A1 na Kolín nad Rýnem. Ve středu o tom...

20. května 2026  17:58

Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

Strážníci vysvobodili psa z rozehřátého auta, majitel byl v zoo

Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že...

20. května 2026  17:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.