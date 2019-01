Číňan překládá Trumpovy tweety. Překonat musel slang i americké reálie

Z „fake news“ jsou „vymyšlené zprávy“, ze sloganu „America First“ o něco méně atraktivně znějící „Amerika má přednost“ a ze senátorky Elizabeth Warrenové, kterou Trump posměšně nazval „Pocahontas“, je „indiánka Bo Ka Hong Ta Si, která kuje pikle“. A z „křivácké Hillary“ pak „lhářka Hillary“.

To je jen pár příkladů z překladatelské mise, na kterou se zaměstnanec zdravotnické firmy Ťia-čchien dal. Každý den si otevře Trumpův Twitter a snaží se Číňanům přiblížit, o čem nejmocnější muž světa píše. Ke každému příspěvku kromě náročného překladu nabízí i vlastní text, ve kterém jim vysvětluje kontext daného tweetu.

Nastudovat si k tomu musel americkou historii, politický systém Spojených států, ale také idiomy používané v angličtině a Trumpův slang, který mnohdy vybočuje ze zavedených pravidel anglické gramatiky či sémantiky.

„Myslím, že je to veřejná služba čínskému lidu. Pokud chceme vyhrát obchodní válku a pokud má Čína učinit správná opatření, musíme Trumpovi rozumět. Možná ho v roce 2020 znovu zvolí prezidentem, takže s ním možná budeme muset spolupracovat ještě dlouho,“ vypráví muž, který se podle deníku The Washington Post anglicky naučil sám.

Se svou službou začal loni v dubnu. Jen pár dnů před tím se rozhořela obchodní válka mezi oběma zeměmi poté, co Trump podepsal dekret o uvalení cel na dovoz čínského zboží v hodnotě až 60 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu korun).

Nadšený překladatel říká, že amerického prezidenta nesleduje proto, že by ho podporoval, ale protože je to potřeba. „Trump píše o své zahraniční politice na Twitteru. Je velmi důležité, aby Číňané věděli, co se chystá udělat se vztahy mezi USA a Čínou. Jeho opatření mohou Čínu výrazně postihnout,“ říká Ťia-čchien.

Své čtenáře už seznámil třeba i s pornoherečkou Stormy Danielsovou, se kterou měl Trump milostný poměr, či hvězdou sociálních sítí Kim Kardashianovou, která prezidenta navštívila v Bílém domě. Paradoxně je však jedno téma, kterému se Ťia-čchien vyhýbá.

Tweety, ve kterých Trump zmiňuje Čínu, nepřekládá. „Čínská vláda nemá ráda, když se o naší zemi mluví špatně,“ vysvětluje.

Trumpovy tweety vystavovali v červnu 2018 američtí komici: