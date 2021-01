Devět dní bez jídla. Zachránění čínští horníci líčí, jak živořili v závalu

Čínští horníci, zavalení po výbuchu ve zlatém dole nedaleko města Jen-tchaj v provincii Šan-tung to ale ani v tak beznadějné situaci nevzdali. Navzájem se podporovali na těle i na duchu a nepřestávali doufat. Po čtrnácti svízelných dnech přišla odměna – náhlé vysvobození. To už byli zavalení horníci v kontaktu se záchranáři a věděli, že ti nahoře dělají všechno pro to, aby jim pomohli.