Tři virologové z Wu-chanu skončili v době vypuknutí epidemie v nemocnici

Report zpravodajců podle Wall Street Journalu (WSJ) rozšiřuje poznatky o tom, jak několik výzkumníků z instituce studující koronaviry a jiné patogeny onemocnělo se „symptomy podobnými covidu-19 a dalších sezónních chorob“.

Americký deník napsal, že zpráva zpravodajských služeb poskytuje nové podrobnosti o počtu zasažených výzkumníků, o době onemocnění a o jejich návštěvách nemocnice.

Tyto informace podle WSJ dodávají na váze volání po rozsáhlejším vyšetření, zda virus způsobující nemoc covid-19 neunikl z laboratoře.

Zpráva se objevila před jednáním rozhodovacího orgánu Světové zdravotnické organizace (WHO). Probrat má další fázi vyšetřování původu covidu-19.

Představitelé WHO vyslovili různé názory na to, za jak důvěryhodné a podložené považují zjištění deníku a nové informace. Shodli se, že je třeba případ důkladně prověřit. „Informace, které jsme obdrželi, byly velmi kvalitní a přesné. Co však neuváděly, byla přesná příčina onemocnění výzkumníků,“ sdělil jeden ze zástupců, který důkazy označil za silné.

Mluvčí americké Národní bezpečnostní rady (NSC) podle agentury Reuters ujistila, že americká vláda společně s WHO a dalšími členskými státy podporuje expertní zkoumání původu koronaviru, „bez zasahování nebo politizace“.

Mluvčí připustila, že administrativa prezidenta Joea Bidena si nadále klade „závažné otázky ohledně prvních dní pandemie covidu-19, včetně jejího původu v Čínské lidové republice“.

Spekulace Američanů, říká Čína

Čína variantu původu viru v laboratoři opakovaně odmítá. Tamní ministr zahraničí v neděli odkazoval na únorovou zprávu expertů WHO, podle nichž byla možnost takového úniku nepravděpodobná. „To Spojené státy americké se stále snaží tuto teorii prosadit. Chtějí opravdu zjistit původ, nebo jen odvést pozornost,“ vyjádřil se.

Peking zároveň tvrdí, že virus mohl vzniknout zcela mimo Čínu a vyzval WHO, aby prověřila možnost původu nákazy v několika jiných zemích. Jako jedno z míst uvádí vojenskou základnu Fort Detrick v americkém Marylandu.

Wu-chanský virologický institut nesdílel data, bezpečnostní ani laboratorní záznamy z výzkumu netopýrů, kteří jsou aktuálně považováni za nejpravděpodobnější zdroj viru.