Kontrolory WHO uvítáme, zní z Wu-chanu. Život už tam plyne skoro jako kdysi

„Mohu potvrdit, že to bude v lednu,“ odpověděl mluvčí WHO Hedinn Halldorsson na dotaz, kdy mise do Číny vyrazí. Členy vědeckého týmu budou zástupci deseti zemí: Dánska, Velké Británie, Nizozemska, Austrálie, Ruska, Vietnamu, Německa, USA, Kataru a Japonska. Každý z nich má jinou odbornost.

Další podrobnosti k výpravě zatím nejsou k dispozici. Podle agentury AFP ale zástupci WHO v minulosti uvedli, že jednou ze zastávek bude jistě Wu-chan v provincii Chu-pej. Už na konci října se členové vědeckého týmu poprvé setkali on-line s čínskými odborníky.

Cílem mise WHO bude zjistit, odkud se koronavirus vzal a jak se přenesl na člověka. U odborné veřejnosti převládá názor, že původním nositelem viru byl netopýr. Ze kterého zvířete se ale koronavirus přenesl na člověka, zatím není jasné. V minulosti se v této souvislosti nejčastěji hovořilo o luskounech.

Americký prezident Donald Trump opakovaně obvinil Čínu, že informace o koronaviru tají, a Světovou zdravotnickou organizaci, že se příliš poddává vůli Pekingu. Další země sice nejsou tak kritické, i ony ale podle AFP Čínu podezřívají, že šíření viru zpočátku tajila.

Nákaza koronavirem se od konce loňského roku potvrdila na světě u více než 73,6 milionu lidí. S nemocí covid-19, kterou virus vyvolává, zemřelo přes 1,6 milionu lidí, nejvíce ve Spojených státech (přes 303 tisíc). V Česku mělo zatím pozitivní výsledek testu na koronavirus přes 594 tisíc lidí. S covidem-19 jich od března 9 882 zemřelo.

Wu-chan už žije skoro stejně jako dřív...

A zatímco ve světě virus stále udává agendu vlád, ovlivňuje běžný život lidí a plní nemocnice chorými, ve Wu-chanu už se chod společnosti vrátil téměř k normálu. Trh ve městě je tento měsíc zaplaven davy lidí, kteří si přicházejí nakoupit čerstvou zeleninu, živé ryby, žáby i želvy.

Bylo to přitom právě na takzvaném mokrém trhu, kde se před rokem objevily první případy nákazy. „Nebojím se. Čeho bych se měla bát?“ říká prodavačka Nie Kuang-čen, zatímco kuchá ryby pro zákazníky, z nichž někteří nemají na obličejích roušky.

Městu se vyplatila drastická opatření, která vláda po zásadním zaváhání ze začátku zavedla. Světovou zdravotnickou organizaci Čína na 27 případů „zápalu plic virového typu“ upozornila 31. prosince loňského roku. Čínské úřady následující den uzavřely ve městě jeden z trhů, když se zjistilo, že mezi pacienty jsou tamní prodavači a zákazníci.

Počet infekcí ve městě se pak rychle vyšplhal k 50 tisícům, přičemž 4 000 lidí s covidem zemřely. Ve Wu-chanu byl na 76 dní vyhlášen přísný zákaz vycházení a město bylo odříznuto od okolního světa. V současné době jen málo věcí připomíná roli, kterou město sehrálo na počátku pandemie.

Wu-chan už několik měsíců nezaznamenal žádný případ lokálního přenosu koronaviru a v současné době se nijak neliší od ostatních čínských měst se zaplněnými nákupními třídami, dopravními zácpami a restauracemi plnými hostů.



„Opravdu se mi stýskalo po těchto zábavnějších časech, kdy můžeme chodit na nákupy a večeřet ve městě s přáteli,“ řekl v pondělí agentuře Reuters sedmadvacetiletý Chu Chang na nočním tržišti, kde jsou kromě jiného zboží k dostání i svetry s vánočními motivy.

Na rušných ulicích města nabízejí prodavači květiny a balonky, vystupují zde tanečníci a klauni a z obchodů se line hudba. Zotavení města Wu-chan je ostrým kontrastem k situaci v jiných velkých světových ekonomikách, které oslaví Vánoce a Nový rok s řadou omezení.

...jen ty obchody ještě nejdou

Relativní úspěch Číny v potlačení viru je opakovaně vyzdvihován v čínských státních médiích. „Nebyl jsem v zahraničí, takže o tom tolik nevím, ale podle televize nejsou pro cizí země lidské životy na prvním místě,“ prohlašuje čtyřiapadesátiletý wuchanský prodavač Li, který znovu otevřel svůj obchod v červnu.

„Ideologie cizích zemí není tak dobrá jako ta čínská,“ dodává. U vstupů do obytných komplexů ve Wu-chanu nyní modře oblečený personál kontroluje, zda se příchozí mohou prokázat zeleným QR kódem na telefonu, který potvrzuje, že dotyčný nepatří mezi nakažené a ani není známo, že by s někým infekčním přišel do styku.

Velké transparenty v parcích vyzývají občany, aby zůstávali ostražití. Nošení roušek na veřejnosti není povinné, ale většina lidí bez nich nevychází. A přestože se do ulic Wu-chanu vrátil život, obchody stále nejdou tak jako před krizí. „Pořád jsou ještě podstatně horší než v posledních několika letech,“ říká Li.

Prodavačka Nie je od epidemie opatrnější. Své oblečení každý den dezinfikuje a vyvařuje. „Nebojím se nákazy, protože se dobře chráním,“ podotýká.