Vyšetřování původu koronaviru musí počkat, sdělil WHO čínský diplomat

Na otázku, kdy by se mohla být do Wu-chanu pozvána delegace WHO, diplomat v institucích OSN v Ženevě odpověděl, že nyní je hlavní soustředit se na boj s pandemií. „Není to tak, že bychom byli alergičtí na jakékoliv vyšetřování nebo hodnocení, tedy pokud jsou mezinárodní snahy přínosné,“ upřesnil.



Čchenovy komentáře zesilují čínský diplomatický tlak v situaci, kdy USA kritizují WHO za to, jakým způsobem se k šíření koronaviru stavěla, a také za její shovívavý přístup k Číně.

Americký prezident Donald Trump minulý týden označil WHO za pročínskou agenturu a tvrdil, že má důkazy o původu koronaviru ve Wuchanském institutu virologie. Mnoho odborníků ale zastává názor, že virus je přírodního původu, připomíná AP.



Čchen ubezpečil, že Čína podporuje iniciativu WHO, evropských zemí a charitativních organizací, která má zajistit, aby rozvíjející se země měly přístup k vakcíně a lékům proti covidu-19, až budou k dispozici. Neupřesnil ale, jak konkrétně bude čínská podpora vypadat.

USA se zatím nezapojily do mezinárodní iniciativy, která má pomoci nejohroženějším zemím k tomu, aby se dostaly k budoucí vakcíně proti covidu-19, diagnostickým prostředkům a léčivům.

Trumpova administrativa navíc oznámila, že USA jakožto největší finanční podporovatel WHO přestane organizaci poskytovat prostředky. Čchen Sü řekl, že USA jsou podle něj k finanční podpoře „zavázány“ a vyjádřil naději, že se Amerika „navrátí na správnou cestu“.