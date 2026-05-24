Experiment má pomoci Číně připravit se na budoucí pilotované mise k Měsíci a Marsu, uvedla agentura AFP.
Astronauti, které Čína nazývá tchajkonauti, mají na vesmírné stanici uskutečnit řadu vědeckých experimentů v oblasti biologie, fyziky, medicíny a dalších. Členem posádky je poprvé astronaut z Hongkongu.
Raketa Dlouhý pochod 2F odstartovala v oblaku plamenů a kouře z kosmodromu Ťiou-čchüan na severozápadně země ve 23:08 místního času (17:08 SELČ), ukázaly záběry státní televize CCTV. Členy posádky jsou 43letý Li Ťien-jing z Hongkongu, 39letý kosmický inženýr Ču Jang-ču a 39letý bývalý pilot letectva Čang Č’-jüan.
Jméno astronauta, který stráví ve vesmíru celý rok, bude oznámeno později, řekl v sobotu mluvčí kosmické agentury CMSA. Posádky doposud zůstávaly na oběžné dráze většinou šest měsíců, než byly vystřídány.
Čína byla v roce 2011 vyloučena ze spolupráce na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) kvůli obavám Spojených států o národní bezpečnost. Čínský vesmírný program je totiž řízen čínskou armádou. V reakci na to začala Čína budovat vlastní orbitální stanici, která se stala základem jejího samostatného pilotovaného kosmického programu.
Čína chce do konce tohoto roku na své vesmírné stanici přivítat prvního zahraničního astronauta, a to z Pákistánu. Do roku 2030 pak chce vyslat astronauty na Měsíc.