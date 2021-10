Čínský vrah spáchal po obklíčení v jeskyni sebevraždu. Veřejnost ho lituje

Oua, který zabil dva své sousedy a další tři zranil, hledaly během minulého týdne stovky policistů. Nakonec v pondělí zjistili, že se ukrývá v jeskyni a obklíčili ho, uvedla stanice CNN.

Záznam zásahu policie:



刘晓原 @liu_xiaoyuan 警方通报称,10 月18 日 15 时许,在公安、武警围捕下,犯罪嫌疑人欧某中于平海镇上林村附近一山洞拒捕并畏罪自杀,经送医院抢救无效死亡。 https://t.co/B8Kh7aGfRy oblíbit odpovědět

Ovšem než muže stačili zajmout, spáchal sebevraždu. Sice jej ještě převezli do nemocnice, tam však navzdory snahám lékařů zemřel.



Muž měl spor se svými sousedy. Obviňoval je, že mu blokují stavbu nového domu, i když měl povolení od úřadů a svůj starý strhl. Spor trval pět let, Ou žil v nouzovém přístřešku, podle některých neověřených zpráv se svou osmadevadesátiletou matkou.

Pokoušel se získat pomoc úřadů, ale bezvýsledně. Konflikt se vystupňoval minulý týden, když bouře strhla část jeho přístřešku a trosky zanesla na sousední pozemky. Při hádce, kdo je sebere, Ou vytáhl nůž a pobodal několik lidí, dva z nich smrtelně.



Ou si přesto získal u čínské veřejnosti sympatie. Považovala jej za oběť nespravedlivého systému, který straní vlivným a nedbá na „obyčejné“ lidi. Na sociálních sítích si uživatelé přáli, aby jej policisté nedopadli.

A později litovali jeho smrti. „Toto je nejsmutnější zpráva, kterou jsem kdy četl,“ uvedl jeden uživatel na čínské sociální platformě Weibo. „Po celý život nepožíval ochrany práva,“ stálo v dalším.

Někteří uživatelé vyzývají policii, aby zveřejnila záběry ze zásahu a vyvrátila podezření, že hledaný muž byl zabit. „Zabil se poté, co ho našli? Veřejnost nebude tak snadno přesvědčena.“

Spekulace, že policie může mít na smrti Oua zájem, se objevily hned poté, co úřady nabídly odměnu za jeho mrtvé tělo. Zatímco za poskytnutí vodítek k nalezení živého uprchlíka nabídla 20 tisíc jüanů (68 200 korun), za jeho mrtvé tělo 50 tisíc jüanů (170 500 korun).

Rodinný klan, s kterým se Ou dostal do sporu, odmítá, že by jej jakýmkoliv způsobem šikanoval nebo že by měl na místní správu speciální vazby.