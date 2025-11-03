Není se kde skrýt. Číňany už šmíruje až půl miliardy kamer

Čínská vláda pokryla zemi největší sítí sledovacích kamer na světě. Některé jsou otočné, což zajišťuje široký výhled na veřejná náměstí, jiné skenují poznávací značky projíždějících vozidel, takže policie může auta sledovat v reálném čase. Upozornila na to agentura AP. V noci se po celých čínských městech kamery rozsvítí a osvětlují uličky a nároží.
Kamery monitorují pekingské Náměstí míru. (8. března 2025)

Kamery monitorují pekingské Náměstí míru. (8. března 2025) | foto: ČTK

Kamera v čínském městě I-čchang. (11. února 2025)
Čínský prezident Si Ťin-pching při příletu do Kazaně na summit BRICS (22. října...
Čínský prezident Si Ťin-pching (16. listopadu 2023)
Čínský sledující kamerový systém. (11. února 2025)
Čínská vláda v posledních desetiletích spustila řadu technologicky vyspělých programů, jejichž cílem je sledovat celou zemi, včetně projektů Sky Net (nebeská síť) a Golden Shield (zlatý štít).

Nejnovější projekt tohoto typu nese označení Süe-liang (ostré oči), což je odkaz na citát zakladatele komunistické Číny Mao Ce-tunga. Ten kdysi řekl, že „lidé mají ostré oči“, když obyvatele vyzýval, aby vymýtili sousedy, kteří se stavějí proti socialistickým hodnotám.

Jako za Maa. Šetřící Čína posílí sousedské hlídky, prošpikování kamerami nestačí

Investigativní novináři agentury AP zjistili, že americké firmy do značné míry navrhly a vybudovaly čínský sledovací stát a sehrály mnohem větší roli v umožnění porušovat lidská práva, než se dosud vědělo. Americká vláda opakovaně povolovala a dokonce aktivně pomáhala americkým firmám prodávat technologie čínské policii, vládě a sledovacím společnostem, zjistila agentura AP.

Kamery rozmístěné po celé Číně jsou propojeny v policejních systémech, které úřadům umožňují v zemi sledovat a kontrolovat prakticky kohokoli. Často se tak zaměřují na lidi vnímané jako hrozbu pro stát, jako jsou disidenti, věřící nebo příslušníci některé z etnických menšin.

Na základě pokynů z Pekingu zajistit „stoprocentní pokrytí“ v klíčových veřejných prostorách nainstalovaly úřady po celé zemi kamery s rozpoznáváním obličeje, a to i na tak neobvyklých místech, jako jsou sjezdovky, pláže, odlehlé venkovské silnice nebo Velká čínská zeď.

Se skrytou kamerou v Tibetu. Dohled Číny je všude, učitel mlátí žáky židlí

Návštěvníky Pekingu vítá řada kamer, pod nimiž se na obrazovce objevuje nápis „Tady začíná úžasná cesta po Číně!“.

Na některých místech nechaly čínské úřady zbourat celé čtvrti a částečně je přestavěly, aby mohly kamery snáz sledovat okolí. Historická čtvrť starobylého města Kašgar v Sin-ťiangu, které leží na Hedvábné stezce a kdysi bylo bludištěm klikatých uliček, byla zbourána a přestavěna. Následně tam vznikly širší ulice s tisíci kamerami, jež se v noci rozsvítí.

Analytici tvrdí, že čínská města, silnice a vesnice jsou nyní posety více kamerami než zbytek světa dohromady a že tam připadá asi jedna kamera na každé dva obyvatele. Cíl je přitom podle úřadů jasný: naprostý dohled v každém koutě země, kde se nenajde jediné slepé místo.

