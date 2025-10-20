Peking chtěl přilákat cizince nechtěné v USA. Zrada rasy, bouří se Číňané

Autor:
  14:34
Čína se snaží přilákat zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu novým vízovým programem. Ale obyvatelé se proti němu postavili. Stěžují si, že vláda dává přednost cizincům, zatímco mladí Číňané mají problém najít práci. Podporovatele víz i osočují, že jsou zrádci rasy.
Vízová kontrola na čínském letišti. (15. října 2025)

Vízová kontrola na čínském letišti. (15. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Proslov prezidenta Číny Si Ťin-pchinga na společném obědě státníků. Čínská...
Americký prezident Donald Trump pořádá večeři pro sponzory v Bílém domě ve...
Čínská ekonomika nyní trpí nesouladem mezi nabídkou pracovních míst a...
Letos v červnu má ukončit studium téměř 11,6 milionu studentů. Ti všichni poté...
9 fotografií

Takzvaná K víza pro kvalifikované zahraniční pracovníky přicházejí v době, kdy USA zvýšily poplatek za pracovní vízum H-1B na 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun) ročně. Peking se tak snaží využít protimigranční politiky USA a nabídnout možným perspektivním zaměstnancům vstřícnější tvář.

Překážkou pro čínské vedení je ale vysoká nepopularita nového vízového programu mezi Číňany. Po oznámení K víz měly některé příspěvky na sociálních sítích, které se jich týkaly, přibližně půl miliardy zhlédnutí za dva dny.

Uživatelům vadí, že zahraniční pracovníci mohou mít jen bakalářský titul, zatímco Číňané s vyšším vzděláním mají při získávání zaměstnaní potíže. „Je tu tolik držitelů magisterského titulu, kteří zápasí s nalezením práce a vy usilujete o přivedení více talentů ze zahraničí?“ stálo v jednom komentáři.

Mladí Číňané platí za falešná pracovní místa, připadají si pak užitečnější

Některým Číňanům vadí zvláště Indové, kteří tvoří největší podíl příjemců H-1B v USA. Poté, co jeden indický portál uvedl, že K je možná alternativa amerických víz, čínský internet zaplavily rasistické komentáře.

Hněv Číňanů se snáší i na veřejné obhájce víz, jako je Chuej-jao Wang, prezident Centra pro Čínu a globalizaci. Lidé na sociálních sítích jej nazývali zrádcem rasy, uvádí list The New York Times, který zároveň připomíná, že za vlády nynějšího prezidenta Si Ťin-pchinga se Čína vydala výrazně nacionalistickým směrem.

Čínská média opatření hájí

K odporu se vyjádřila i státem ovládaná čínská média. „V situaci, kdy některé země zpřísňují hraniční kontroly a odsunují mezinárodní talenty na vedlejší kolej, Čína tuto důležitou příležitost prozíravě využila a neprodleně přijala opatření, která budou mít nepochybně zásadní dopad na náš budoucí rozvoj,“ napsal stranický list People’s Daily. „Nicméně, někteří lidé špatně porozuměli této politice a šíří bizarní teorie, které uvádějí v omyl veřejnosti a vytvářejí zbytečnou úzkost.“

Čínská média se pokoušela zmírnit obavy Číňanů poukazováním na to, že víza se nerovnají imigraci. Peking obecně zřídka poskytuje občanství cizincům. Není jasné, zda víza budou vůbec opravňovat k práci nebo zda budou lidé moci uskutečňovat obchodní a vzdělávací „výměny“. Podrobnosti o podmínkách čínská vláda zatím neuvedla, což jen přispívá ke zmatení veřejnosti.

Krysy proti čínskému režimu. Mladí protestují proti kultu přepracovanosti

Potřeby čínské ekonomiky

Pobouření lidí reflektuje ekonomické zpomalení, se kterým se Čína potýká a jež se výrazně promítá do pracovních možností zvláště mladých lidí. V srpnu dosahovala nezaměstnanost obyvatel ve věku 16 až 24 let 8,9 procenta, nejvíce od roku 2023.

NYT podotýká, že mnoho čerstvých absolventů má potíže najít si práci, protože odvětví, která je historicky zaměstnávala nejvíce, jako je nemovitostní sektor nebo školství, se potýkají s problémy. V oblastech vyžadujících vysoké technické dovednosti, například ve vývoji umělé inteligence, ale Čína potřebuje víc kvalifikovaných lidí, než kolik jich má k dispozici. Ačkoli produkuje nejvíce absolventů přírodních věd a technických oborů na světě, tito absolventi tvoří menší podíl z celkové pracovní síly než v mnoha západních zemích.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

HIV je hrozbou i pro heterosexuální páry. A pozor na anální styk, varuje primářka

Premium

Nejhorší je nediagnostikovaná HIV infekce, kdy ji lidé nevědomě šíří. „Hlavně mladí lidé mají pocit, že se jich to netýká. Jim se to přece stát nemůže, když mají stálého partnera. My doporučujeme...

20. října 2025

Myslivec cestou k posedu uklouzl a nemohl vstát, noc strávil v kukuřičném poli

Velmi chladnou noc musel strávit sám v kukuřičném poli myslivec u Tlumačova na Zlínsku. Ten totiž cestou k posedu uklouzl, spadl a nemohl vstát. Hledali ho policisté na terénních čtyřkolkách a na...

20. října 2025  14:59

ANO, Motoristé a SPD jednají o programu. Prosazujeme naše priority, hlásí Okamura

Ve Sněmovně pokračuje vyjednávání ANO, SPD a Motoristů o programu vlády. Prvním tématem byly v pondělí dopoledne finance, poté se zástupci začali zabývat průmyslem a hospodářstvím. Den zakončí...

20. října 2025  7:49,  aktualizováno  14:56

Zeptejte se svých dcer. Merz trvá na výroku o problému v rázu německých měst

Německý kancléř Friedrich Merz trvá na svém kritizovaném výroku, který se týkal rázu německých měst. Pronesl ho minulý týden, když hovořil o migraci. Ve snaze ji omezit se podle něj jeho vládě daří...

20. října 2025  13:02,  aktualizováno  14:49

Chovají se jako uražené děti, tepe vládu Kuba. Nelíbí se mu tanečky kolem rozpočtu

Jihočeský hejtman Martin Kuba zkritizoval vládu svého stranického kolegy z ODS, premiéra Petra Fialy. Nelíbí se mu podobně jako šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, že nechce znovu do Sněmovny odeslat...

20. října 2025  13:50,  aktualizováno  14:47

Peking chtěl přilákat cizince nechtěné v USA. Zrada rasy, bouří se Číňané

Čína se snaží přilákat zahraniční kvalifikovanou pracovní sílu novým vízovým programem. Ale obyvatelé se proti němu postavili. Stěžují si, že vláda dává přednost cizincům, zatímco mladí Číňané mají...

20. října 2025  14:34

Česko pomůže Slovensku v případě ukončení dodávek ruského plynu, slíbil ministr

Česká republika je připravena Slovensku pomoci v případě, že se ocitne v problémech kvůli odstřižení od dodávek ruského plynu. Novinářům v Lucemburku to řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček....

20. října 2025  14:27

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem na Žďársku. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a...

20. října 2025  13:15,  aktualizováno  14:15

Tři tenoři mezi vrtulemi. Jak se Donutil, Polívka a Zedníček poprvé sešli před kamerou

Premium

Ono se řekne, natočíme hezký seriál s Miroslavem Donutilem, Bolkem Polívkou a Pavlem Zedníčkem. Ale který čaroděj zařídí, aby se ti tři ultravytížení pánové sešli? Viděli jste jejich nabouchané...

20. října 2025

Život nemá smysl, skočím pod vlak. Muž hrozí sebevraždou, pak citově vydírá ženy

Premium

„Děkuji vám za všechno, můj život už nemá smysl, všechno se mi podělalo. Jdu to ukončit a skočit pod vlak.“ Takový příspěvek se v sobotu večer objevil ve facebookové skupině Milujeme Olomouc, která...

20. října 2025  13:53

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Centrum Prahy opět postihl výpadek elektřiny

Centrum Prahy zasáhl dnes po 13. hodině krátkodobý výpadek elektřiny. Podle mluvčího Pražské energetiky Karla Hanzelky ho způsobila porucha na rozvodně, stejně jako před deseti dny. Bez proudu...

20. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:50

Fiakry zmizí ze Staroměstského náměstí, rozhodli radní. Zánik tradice, vadí opozici

Pražský magistrát vypoví nájemní smlouvu s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. V pondělí to schválili radní hlavního města. Praha od roku 2023...

20. října 2025  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.