Gangsteři v Číně brutálně napadli ženy v restauraci. Útok není ojedinělý

Video ukazuje muže, který po příchodu do restaurace zamíří ke stolu, u nějž sedí několik žen. Jedné z nich se dotkne na zádech. Žena se jej ptá, co to dělá, a odstrkuje jej. Muž však pokračuje ve své nevyžádané pozornosti. Když jej žena odstrčí znovu, udeří ji do obličeje. Ženiny společnice jí hned spěchají na pomoc, samy se ale stávají terčem útoku skupiny mužů, kteří do restaurace přibíhají.

Agresoři ženy na videu srážejí na zem, kopají do nich a hází na ně židle. Jednu z nich chytají za vlasy a odtahují ven, kde do ní kopou, zatímco ona se bezmocně svíjí na zemi.

Muži zranili čtyři ženy, dvě z nich skončily v nemocnici s život neohrožujícími zraněnými. Policie uvedla, že po incidentu zadržela devět mužů. Podle čínských médií jsou napojení na čínský kriminální gang působící v oblasti.

Video vzbudilo v Číně velké pobouření, píše list The New York Times. Někteří kritizovali policii, že v případě podezření na nákazu covidem dokáže jednat velmi rychle, zatímco v případě napadení žen je o poznání pomalejší. Policie až po patnácti hodinách po incidentu uveřejnila, že učiní vše pro zadržení pachatelů.

Další uživatelé sociálních sítí se podivovali, proč svědci nezasáhli a ženám nepomohli. „Můj přítel mi řekl, ať se nepletu do záležitostí jiných lidí“, citoval portál Dahe News jednu anonymní svědkyni. „Pak jsem v slzách zavolala policii,“ dodala.

Systémový problém, tvrdí feministky

Řada žen upozorňuje, že násilí vůči nim je v čínské, silně maskulinně orientované a patriarchální společnosti, velmi rozšířené. „Tohle by se mohlo stát každé z nás,“ řekla stanici CNN čtyřiatřicetiletá Tata. Zdůrazňuje, že ženy nebyly venku samy ani spoře oděné, takže na ně neplatí klasický obviňující argument, že si o napadení svým jednáním samy „říkaly“. I když udělaly všechno správně, i tak byly vystaveny brutálnímu násilí. „To je to, co mnohé z nás děsí,“ dodává Číňanka.

Kritičky poukazují také na to, že pachatelé často vyváznou jen s malými postihy. Čínští cenzoři část příspěvků o systematičnosti násilí vůči ženám vymazali. Úřady se často negativně stavějí k feministický příspěvkům, vláda považuje hnutí za rovná práva žen za západní pátou kolonu svého druhu, která vnáší do společnosti rozkol.

Vládní komunistická strana vyzvala k potírání „kořenů“ násilností, za které považuje organizovaný zločin. Starosta Tchang-šanu spustil kampaň proti kriminalitě a slíbil, že „tvrdě“ zakročí proti všem agresorům.

Vrchol ledovce

Obyvatelé města připouštějí, že incident z restaurace je jen vrchol ledovce. „Mají svůj vlastní nezávislý zdroj financování a jsou za nimi [mocní] lidé,“ řekl jeden místní o gangsterech stanici Rádio Svobodná Asie. „Tito útočníci jsou velmi arogantní a ve zdejší oblasti se chovají jako tyrani,“ dodává.

Obětí gangsterů jsou často právě ženy. Jednu z nich unesli před vlakovým nádražím, znásilnili a pobodali. Musela se plazit několik metrů, než přišla pomoc. Jinou ženu únosci zavřeli do psího kotce.

„Vláda nyní proti organizovanému zločinu tvrdě zasahuje, aby podpořila svou legitimitu. Tento typ kampaně ale neřeší problém genderového násilí,“ zpochybňuje vládní opatření prominentní čínská feministka Lü Pchin.