Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Autor:
  12:21
Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné odpalovat rakety z okraje zemské atmosféry. Západní odborníci nicméně popisují tuto superzbraň jako high-tech divadlo s politickým poselstvím.
Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které zveřejnila čínská televize. | foto: CCTV

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...
Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...
Čínský prezident Si Ťin-pching na vojenské přehlídce v Pekingu (3. září 2025)
Test čínské mezikontinentální střely DongFeng-31 (25. září 2024)
27 fotografií

Koncepční video futuristického vesmírného letounu Luan-niao zveřejnil podle portálu The Telegraph čínský armádní kanál CCTV-7. Stroj má na záběrech podobu obřího trojúhelníku o délce 242 metrů a šířce 684 metrů. Jeho vzletová hmotnost by činila 120 tisíc tun.

Pro srovnání – největší letadlová loď, která je v současnosti v provozu, americké plavidlo Gerald R. Ford, měří 337 metrů na délku a 78 metrů na šířku a váží včetně paliva, posádky a vybavení asi 100 tisíc tun.

Podle státních médií by letoun Luan-niao mohl být uveden do provozu za 20 až 30 let a bude navržen tak, aby nesl až 88 bezpilotních stíhaček Süan Nu – moderní letadla typu stealth schopná odpalovat hypersonické střely a zasáhnout cíle v atmosféře i na oběžné dráze.

„Čína je dlouhodobě dvojkou ve vesmíru – za USA, ale výrazně před Evropou. Peking investoval obří sumy peněz. Vesmír hraje pro vedení země jasnou prestižní roli a je extrémně důležitý pro vojenské schopnosti, řekla stanici Deutsche Welle analytička Juliana Süssová z Německého institutu pro mezinárodní a bezpečnostní záležitosti.

Luan-niao je nicméně podle západních expertů spíše propagandou pro domácí i zahraniční než reálným konceptem.

Monopol skončil. Čínské satelity obsazují orbitu, znepokojují Pentagon

„Technologie potřebná k tomu, aby se letadlo mohlo vznášet na okraji zemské atmosféry a odpalovat rakety směrem k povrchu, v současnosti neexistuje,“ řekl expert Peter Layton z k australského Griffith Asia Institute. „Vyžadovalo by to obrovské množství paliva a také nový druh pohonného systému, který dosud nebyl vyvinut,“ dodal.

Jedním ze způsobů, jak by Čína podle něho mohla dosáhnout podobného výsledku, je vynesení Luan-niao na oběžnou dráhu, podobně jako v případě satelitu. Na oběžné dráze by však letadlo bylo zranitelné vůči kosmickému smetí, které by ho v případě srážky pozničilo.

„Čína používá podobné koncepce, aby inspirovala čínskou veřejnost a ukázala, že je na špici technologických inovací,“ míní Layton.

Vzkaz směrem do USA

Podle něj je propagace futuristických lodí také součástí širšího úsilí ukázat sousedním zemím, že Čína je vedoucí vojenskou mocností. „Pro vnější publikum to vytváří dojem, že pracují na technologii, o které se regionu nemůže ani snít – je to doslova jako ze Star Wars,“ dodal.

Trumpova Zlatá kopule může spustit závody ve zbrojení. Jestli vůbec vznikne

Süssová prezentaci Luan-niao interpretuje také jako odpověď na americké plány na vesmírný protiraketový štít Zlatá kopule, který je rovněž považován za technicky extrémně ambiciózní a drahý.

Německý diplomat a vesmírný analytik Heinrich Kreft označil Luan-niao za psychologickou válku. Upozornil ale, že Čína pracuje „na všech myslitelných budoucích projektech a zbraňových systémech“. „V oblasti laserů se Peking zdá být dále napřed než kdokoli jiný,“ podotkl.

Luan-niao je součástí projektu Jižní nebeská brána, který Peking odstartoval v roce 2017. Iniciativa zahrnuje řadu ambiciózních plánů na rozšíření leteckých a kosmických kapacit země.

Čínské satelity navedlo nad Ukrajinu ruské zaostávání. Slouží víc Moskvě, či Pekingu?

Patří k nim také stíhačka šesté generace, známá jako Paj-ti, která má být schopna operovat i v blízkosti vesmíru. Čínská armáda model letounu vystavila na mezinárodní letecké a kosmické výstavě v roce 2024.

V roce 2024 Čína úspěšně vypustila robotickou kosmickou loď Čchang-e-6, která dosáhla odvrácené strany Měsíce a vrátila se na Zemi s měsíčními vzorky. Mise Čchang-e-7, jejímž cílem je najít vodu na povrchu Měsíce, je plánována na srpen.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Zimní olympiáda kompletně. Balíček iDNES Premium a HBO Max vyjde na 349 korun

Zimní olympiáda na HBO Max

Největší sportovní svátek roku je tady. Zimní olympijské hry Milán–Cortina 2026 oficiálně startují už tento týden. Fanoušci, kteří nechtějí být odkázáni na výběr televizní režie, mají k dispozici...

3. února 2026  12:31

Decroix se omluvila hnutí ANO za slovo svoloč, jímž označila Babišovu vládu

Decroix se omluvila klubu ANO, aby neblokovala práci Sněmovny

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS se ve videu na sociální síti X omluvila hnutí ANO za to, že použila slovo svoloč, když hodnotila vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Ruské...

3. února 2026  12:26

U Temelína zlikvidují i zbytky z piteven. Firma plánuje spalovnu nebezpečného odpadu

Lokalita Janoch se nachází přibližně v levém dolním rohu fotografie, tedy...

Ve spalovně nebezpečných odpadů v Hůrce na Českobudějovicku má ročně končit až 20 tisíc tun materiálu. Firma ji chce stavět v sousedství lokality Janoch, kde může být hlubinné úložiště radioaktivních...

3. února 2026  12:25

Čína ukázala vesmírnou letadlovku jako ze Star Wars. Nemožné, kroutí hlavou experti

Koncepční video futuristického vesmírné letadlové lodi Luan-niao, které...

Čínská státní televize ukázala, jak by mohla vypadat budoucnost armádní technologie ve vesmíru. Ve vysílání předvedla návrh obřího letounu, jenž by dokázal vysílat bezpilotní tryskáče schopné...

3. února 2026  12:21

V Německu nečekaně zavřeli slavný hotel, chloubu Karl-Marx-Stadtu a někdejší NDR

Srdce ze světel za zachování provozu Interhotel Kongress v Chemnitz...

Německo ztrácí jednu ze svých památek. Hotel Kongress v Saské Kamenici uzavřel o víkendu své vchody a rozloučil se s posledními hosty. Slavný podnik býval chloubou někdejší Německé demokratické...

3. února 2026  12:19

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

3. února 2026  7:41,  aktualizováno  12:17

Musk spojuje SpaceX a xAI. Vznikne kolos s hodnotou 1,25 bilionu dolarů

Raketa Falcon 9 společnosti SpaceX se čtyřčlennou posádkou odstartovala z...

Elon Musk pokračuje v přestavbě svého podnikatelského impéria. Jeho vesmírná společnost SpaceX oznámila převzetí startupu xAI, který se zaměřuje na vývoj umělé inteligence. Hodnota nově vzniklé...

3. února 2026  12:15

Značky z kartonu i nebezpečně dlouhý náklad, policisté se nestačili divit

Na dálnici D48 u Frýdku-Místku narazili policisté na užitkový vůz s papírovými...

Na nákladní auto, které mělo obě registrační značky zhotovené z kusů kartonu, narazili dálniční policisté z Frýdku-Místku. Řidič jim vysvětloval, že pravé cedule mu někdo ukradl. Nebyl to přitom...

3. února 2026  12:06

Dopravu na jižní Moravě ztěžovalo náledí. Autobusy nezajížděly do některých obcí

ilustrační snímek

Dopravu i chůzi po chodnících komplikovalo od rána na jižní Moravě náledí. Silnice byly sjízdné jen se zvýšenou opatrností, některé sjízdné nebyly vůbec. Kvůli tomu regionální autobusové linky...

3. února 2026  7:49,  aktualizováno  12:04

Muž, který se zabil při útěku, měl doma zbraně. Záhadné zmizení šetří oddělení vražd

Kriminalisté vyšetřují případ muže, který vypadl z domu v ulici Gorazdova v...

Kriminalisté z oddělení vražd vyšetřují smrt muže, který v pondělí vypadl z okna bytu v Praze 2 a zemřel. Podle policie se pokoušel o útěk. Případ souvisí se záhadným zmizením jiného muže, kterého...

3. února 2026  12:04

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Secesní most je opravený, chodník se však na něj nevešel. Vznikl kvůli tomu spor

Normy v roce 1911 nepočítaly, že by se na mostě chodci potřebovali vyhýbat...

Secesní betonový most z roku 1911 v Hořepníku na Pelhřimovsku po kompletní obnově opět slouží dopravě i chodcům. Jedna z výrazných dominant obce se šesti stovkami obyvatel se vrátila k původnímu...

3. února 2026  12:04

TOP 09 paroduje Macinkovu SMS. Havel ji pošle premiéru Babišovi

Přímý přenos
Tisková konference poslaneckého klubu hnutí TOP 09 ve Sněmovně před vyhlášením...

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel si připravil speciální esemesku pro premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše. Paroduje esemesku ministra zahraničí a šéfa Motoristů Petra Macinky prezidentovi...

3. února 2026  11:27,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.