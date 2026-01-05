Mohou-li USA, my taky. Venezuela je pro Čínu rána i šance, má se Tchaj-wan bát?

Premium

Fotogalerie 32

Čínská státní televize CCTV v Pekingu vysílá záběru amerického útoku na Venezuelu. (3. ledna 2025) | foto: ČTK

Jan Hron
  16:55
Americká vojenská akce ve Venezuele vyvolává obavy, zda nebude sloužit jako předloha pro čínskou agresi vůči Tchaj-wanu. Analytici se domnívají, že Čína se současné dění spíše pokusí využít k distancování vůči USA, návrat velmocenské politiky je pro Tchaj-wan přesto špatnou zprávou. Čínská prestiž coby spojence schopného odolat americkému nátlaku nicméně zároveň utrpěla ránu.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Pokud si Spojené státy přivlastňují právo použít vojenskou sílu k invazi a zadržení zahraničních lídrů, které obviňují ze zločinného jednání, co zabrání Číně, aby uplatnila stejnou pravomoc nad tchajwanským vedením?“ ptá se demokratický senátor Mark Warner, který je spolupředsedou senátního výboru pro tajné služby. „Jakmile je tato hranice překročena, pravidla omezující globální chaos se začnou hroutit a autoritářské režimy budou první, které toho zneužijí,“ varuje.

Venezuela měla k dispozici čínské radary, proti „neviditelným“ americkým letounům se ukázaly jako neefektivní.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...

Zajali jsme Madura, oznámil Trump. USA udeřily v Caracasu, Venezuela bouří

Spojené státy zaútočily na Venezuelu. (2. ledna 2026)

Spojené státy v sobotu zaútočily na Venezuelu, v hlavním městě Caracas se ozývaly výbuchy. Prezident Donald Trump oznámil, že tamní autoritářský vůdce Nicolás Maduro byl spolu se svou manželkou...

Mohou-li USA, my taky. Venezuela je pro Čínu rána i šance, má se Tchaj-wan bát?

Premium
Čínská státní televize CCTV v Pekingu vysílá záběru amerického útoku na...

Americká vojenská akce ve Venezuele vyvolává obavy, zda nebude sloužit jako předloha pro čínskou agresi vůči Tchaj-wanu. Analytici se domnívají, že Čína se současné dění spíše pokusí využít k...

5. ledna 2026  16:55

Trump zasáhl ve Venezuele, protože Maduro posměšně tancoval, tvrdí média

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Americký prezident Donald Trump se rozhodl podniknout vojenskou akci proti Venezuele, protože jej rozčilovaly tanečky venezuelského diktátora Nicoláse Madura na veřejnosti. Tvrdí to americká média s...

5. ledna 2026  16:54

Že se Macronová narodila jako muž? Soud v Paříži rozdal tresty

Brigitte Macronová (8. prosince 2025)

Soud v Paříži shledal vinnými všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena, či dalších tvrzení o její sexualitě. Jeden...

5. ledna 2026  12:29,  aktualizováno  16:38

Po boku patriarchy Kirilla stojí už 50 let tajemná žena. Navzdory pravidlům

Ruský patriarcha Kirill slaví pravoslavné Vánoce. (6. ledna 2025)

Dlouho zůstávala neviditelná, ale nyní investigativci tvrdí, že Lidia Leonovová už téměř padesát let sdílí domov, majetek i každodenní život s patriarchou Kirillem, hlavou ruské pravoslavné církve....

5. ledna 2026  16:36

Strategická komunikace státu skončila. Doufám, že to Babiš napraví, říká Foltýn

Otakar Foltýn, právník a důstojník Armády České republiky. (6. října 2025)

Strategická komunikace státu (stratkom) skončila. Na sociální síti X o tom informoval sám odbor. Místopředseda ANO Karel Havlíček o zrušení mluvil již loni v dubnu. O vzniku odboru přitom rozhodla v...

5. ledna 2026  13:48,  aktualizováno  16:30

Peklo, jímž prošla známá jména. Madura odvezli k soudu z vězení plného násilí

Americká policie převáží venezuelského vládce Nicoláse Madura k soudu v New...

Sean „Diddy“ Combs, Luigi Mangione i Joaquín „Prcek“ Guzmán. Vězením v newyorském Brooklynu už kromě zadrženého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženy Cilie Floresové prošla mnohá známá...

5. ledna 2026  14:12,  aktualizováno  16:27

SPD si na kampaň vzalo úvěr 20 milionů. Motoristé také dluží, auta jim Chlad půjčil

Tomio Okamura dorazil za svými voliči na Jarmark SPD do Příbrami. (16. září...

Strany a hnutí mají do pondělní půlnoci povinnost odevzdat zprávu ohledně financování kampaně za volby do Sněmovny. Zprávu už zveřejnila většina politických subjektů. Mimo jiné hnutí SPD, které si na...

5. ledna 2026  16:27

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl až dvoustovkou, útěk zhatily i stopy ve sněhu

Muž se třemi zákazy řízení ujížděl ve městě až dvoustovkou

Velmi nebezpečnou jízdu předvedl v Olomouci a okolí řidič, který neměl za volant vůbec usednout, protože to má soudně zakázáno. Při snaze vyhnout se policejní kontrole několikanásobně překročil...

5. ledna 2026  16:07

Ukrajinský velvyslanec nás nemá co poučovat, řekl po jednání vlády Babiš

Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...

Ukrajinský velvyslanec nás nemá co poučovat, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Ministra zahraničí Petra Macinku podle něj ještě v pondělí čeká jednání s ukrajinským velvyslancem Vasylem...

5. ledna 2026  15:32,  aktualizováno  16:05

Singl za čtyři tisíce? Kňouráte jako malí smradi, vzkazuje fanouškům kytarista Kiss

Kytarista Vinnie Vincent coby člen Kiss

Vinnie Vincent, v letech 1982 až 1984 kytarista kapely Kiss, nikdy netrpěl přehnanou skromností. Teď se ale zdá, že jeho hypertrofované ego definitivně prolomilo tělesnou schránku svého nositele a...

5. ledna 2026  15:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hledá se odborník, ne člen ANO. Babiš pověřil Metnara nalezením vedení České pošty

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze (2023)

Premiér Andrej Babiš pověřil ministra vnitra Lubomíra Metnara, aby vypsal výběrové řízení na vedení České pošty. Má hledat odborníky, nikoliv členy ANO nebo ostatních koaličních partnerů. Babiš to...

5. ledna 2026  15:42

Snad to povede ke svobodě, řekl Babiš k Venezuele. Reagoval i na projev Okamury

Redukci míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci,...

Premiér Andrej Babiš (ANO) doufá, že americký zásah ve Venezuele povede k tomu, že občané budou mít svobodu a demokracii a zvolí si demokratický režim. Řekl to na Instagramu, kde se vyjádřil i k...

5. ledna 2026  8:06,  aktualizováno  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.