ANALÝZA: Čína se plašit nebude, ani po Venezuele. Vytěží ale další body pro sebe

Jen málokdo soudný uroní slzu kvůli konci venezuelského diktátora Nicolase Madura. Kontroverzní „speciální operace“ Donalda Trumpa i přesto vyvolává spousty záludných otázek. Například: nepovzbudí americká šoková vlna k podobným akcím světové autokraty? Nepochopí to třeba Čína tak, že „silákům už je vůči malým všechno dovoleno“ a neuspíší dlouho chystanou akci na převzetí Tchaj-wanu? A mohla by Čína očekávat, že Trumpovy USA by v rámci budování nového světového řádu utlumily svou kritiku, pokud by třeba i ona překročila hranici mezinárodního práva? Může doufat v podobnou „výjimku pro velmoci“, jakou si nejspíš Washington osobuje pro sebe?
Peking věří, že mezinárodní trendy mu hrají do karet, tak proč se plašit? Pravděpodobně ale ještě přitvrdí.