Čína odmítá cestující s protilátkami na covid. Vakcíny je přitom vytvářejí

Šestadvacetiletý Peter Zhou chtěl v lednu letět z New Yorku do Šanghaje. Obdržel první dávku vakcíny a zprávu o tom připojil ke své žádosti o vstup do Číny, kterou odevzdal na čínskou ambasádu.

Povolení však nedostal. Měl totiž pozitivní test na protilátku třídy IgM. Čína od listopadu vyžaduje, aby cestující měli negativní test na IgM spolu s negativním testem na koronavirus uskutečněným 48 hodin před odletem.

„Musel jsem se vrátit do svého bytu. Zbytečně jsem utratil 800 dolarů za testování, ubytování v hotelu a letenky,“ řekl serveru South China Morning Post.

IgM je „protilátkou časné imunitní odpovědi“. Objevuje se jako jedna z prvních protilátek při boji těla s koronavirem. Tvoří se zhruba osmý den od projevení příznaků a časem úplně vymizí a je nahrazena dalšími protilátkami jako je imunoglobulin G (IgG). V případě pozitivního antigenního testu protilátek IgM zdravotníci obvykle provádějí další PCR test, aby mohli vyloučit či potvrdit nákazu.

Protilátky ale nevznikají jen v reakci na infekci, nýbrž i při aplikaci vakcíny. „Lidé si vytváří IgM i IgG po infekci a očkování. Lze očekávat, že obě skupiny budou mít pozitivní test (na protilátky),“ uvedl Deepta Bhattacharja, docent imunobiologie na University of Arizona College of Medicine.

Lidé, kteří nyní chtějí zamířit do nejlidnatější země, proto řeší, zda po aplikaci vakcíny raději několik měsíců nepočkat, než protilátky IgM zmizí. Pětadvacetiletá Alice Ma si po obdržení vakcíny od společnosti Moderna koupila k dubnové letence ještě květnovou, kdyby se vyskytly problémy. „Doufám, že brzy vyhlásí oficiální politiku pro očkované lidi, která nám ušetří potíže.“

Některé čínské ambasády, například v Británii, přísně vyžadují negativní test na protilátky a koronavirus, ať má cestující doklad o vakcíně, či ne. Jiné, například v Maďarsku či České republice, umožňují v případě pozitivního testu na protilátky doložit i potvrzení o očkování, které úředníci posoudí při rozhodování o vpuštění do země.

Jessica Jiao, která pracovala v nemocnici v New Yorku a v lednu byla naočkována vakcínou Moderna, získala povolení i při pozitivním výsledku testu IgM. Přisuzuje to tomu, že předložila nemocniční záznamy o očkování a dala na nemocnici i kontakt. „Obě strany mají dobrý argument, takže musím udělat vše, co je v mých silách, abych dokázala, že protilátky jsou z vakcíny.“

Podle Bhattacharji lze jistým způsobem rozlišit mezi protilátkami vytvářenými vakcínami a infekcí. Vakcíny od Pfizer-BioNTech, Moderny, Johnson & Johnson, Novavaxu a AstraZenecy kódují jen spike protein, který virus využívá k zachycení na buňkách, nikoliv nukleokapsidu (komplex nukleové kyseliny a proteinového pláště).

„Testy, které měří protilátky na nukleokapsidy, by tedy teoreticky mohly odlišit infekci od imunity vyvolané očkováním,“ podotýká vědec. V případě čínských vakcín jako je CoronaVac, které obsahují neaktivní virus, to však žádné testy nejsou schopny rozlišit.