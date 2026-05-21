Převrat v diplomacii, dráždění Číny. Trump chce mluvit s prezidentem Tchaj-wanu

  14:10
Americký prezident Donald Trump oznámil, že chce mluvit s tchajwanským prezidentem Laj Čching-tem. Šlo by o první přímý kontakt úřadujících prezidentů USA a Tchaj-wanu od roku 1979. Případný telefonát by mohl dál zhoršit napjaté vztahy mezi Washingtonem a Pekingem a znovu otevřít otázku americké politiky vůči ostrovu.
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)

„Promluvím si s ním,“ řekl ve středu Trump novinářům před nástupem do Air Force One, když dostal otázku na Laje. „Mluvím se všemi… Budeme pracovat na tchajwanském problému,“ dodal prezident.

O možnosti rozhovoru se zmínil už podruhé během jediného týdne. Rozptýlil tak spekulace, že jeho první vyjádření po setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem mohlo být jen přeřeknutím.

Tchajwanská diplomacie uvedla, že by Laj telefonát s Trumpem uvítal. Na ostrově ale podle listu The Guardian vzbudila pozornost prezidentova slova o „problému“, neboť podobný výraz často používá Peking.

Laj ve středu prohlásil, že jeho vláda chce zachovat status quo v Tchajwanském průlivu. Zároveň obvinil Čínu, že podkopává mír v regionu masivním posilováním armády v Indo-Pacifiku.

Washington po navázání diplomatických vztahů s Pekingem v roce 1979 dbal na to, aby spolu američtí a tchajwanští prezidenti přímo nekomunikovali. Trump ale tuto zvyklost narušil už po svém prvním zvolení v roce 2016, kdy telefonoval tehdejší tchajwanské prezidentce Cchaj Jing-wen. Peking tehdy proti hovoru ostře protestoval.

Čína považuje Tchaj-wan za své území a nevylučuje použití síly, aby ostrov dostala pod kontrolu. Kritizuje také americkou vojenskou podporu Tchaj-peji, kterou označuje za vměšování do svých vnitřních záležitostí.

Termín případného hovoru zatím nikdo neoznámil. Bílý dům neupřesnil, kdy by prezidenti mohli spolu mluvit ani o čem by jednali.

Trumpova slova přicházejí v době nejistoty kolem dalšího amerického balíku zbraní pro Tchaj-wan v hodnotě až 14 miliard dolarů. Prezident nedávno označil budoucí prodeje zbraní za „dobrý vyjednávací nástroj“.

Podle Financial Times (FT) se Čína snaží Washington přimět ke změně postoje i zákulisním tlakem. Čínské vedení podle listu zadržuje souhlas s plánovanou letní návštěvou šéfa politického plánování Pentagonu Elbridge Colbyho, dokud Trump nerozhodne, zda balík pro Tchaj-wan schválí.

Analytik Wen-ti Sung z Australské národní univerzity upozornil, že Trumpova nepředvídatelnost může v případě Tchaj-wanu narazit na velmi tvrdou reakci Pekingu.

„Trump má rád nepředvídatelnost, ale Tchaj-wan není téma, u kterého Čína toleruje překvapení,“ uvedl Sung. Podle něj by jakýkoli přímý kontakt mezi Trumpem a Lajem čínské vedení okamžitě chápalo jako politický signál směrem k posílení vztahů mezi Washingtonem a Tchaj-pejí.

Podle Financial Times ve Washingtonu sílí obavy, že by Trump mohl při jednáních se Si Ťin-pchingem obětovat část podpory Tchaj-wanu výměnou za ústupky Číny v jiných otázkách. List jako možné oblasti zmiňuje například obchodní vztahy nebo jednání kolem Íránu.

Agentura Reuters připomíná, že americké zákony zavazují Washington pomáhat Tchaj-wanu s obranou a pokračování dodávek zbraní podporují republikáni i demokraté v Kongresu.

Čínský prezident minulý týden Trumpa při návštěvě Pekingu varoval, že špatné zvládnutí otázky Tchaj-wanu může vést až ke konfliktu mezi oběma zeměmi. Trump naopak Siho označil za „skvělého lídra“ a prohlásil, že vztahy mezi Spojenými státy a Čínou budou „lepší než kdy dřív“.

