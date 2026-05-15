Si na Trumpa během summitu vytasil starověké Řecko. Co je Thúkydidova past?

  10:44
Čínský prezident Si Ťin-pching při setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem sáhl po odkazu starověkého Řecka. V Pekingu připomněl historika Thúkydida a varoval, že soupeření mezi rostoucí a zavedenou velmocí může skončit konfliktem. Narážel tak na napětí kolem Tchaj-wanu i zhoršující se vztahy mezi Čínou a USA.

„Dokážou Čína a Spojené státy překonat Thúkydidovu past a vytvořit nový model vztahů mezi velmocemi?“ dotázal se Si ve svém projevu poté, co šéfa Bílého domu přivítal v Pekingu na dvoudenní návštěvě.

Takzvaná Thúkydidova past označuje teorii, podle níž hrozí válka ve chvíli, kdy rostoucí mocnost začne ohrožovat dosavadního hegemona. Pojem vychází z popisu peloponéské války mezi Athénami a Spartou.

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Mramorová busta starořeckého historika Thúkydida, autora díla Dějiny peloponéské války, je vystavená v pařížském Louvru. (15. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. (15. května 2026)
Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v Pekingu. (15. května 2026)
„Vzestup Athén a strach, který tím vyvolaly ve Spartě, učinily válku nevyhnutelnou,“ napsal Thúkydidés ve svém díle Dějiny peloponéské války. V dnešní geopolitice analytici tento koncept často používají v souvislosti se soupeřením mezi Čínou a Spojenými státy, neboť Peking setrvale posiluje svůj ekonomický i vojenský vliv.

Si podle listu The Guardian svými slovy upozornil také na rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území.

Čínský lídr o Thúkydidově pasti mluvil už dříve. Tentokrát ale téma otevřel přímo během Trumpovy návštěvy, čímž naznačil obavy z možného střetu obou mocností.

„Tchajwanská otázka představuje nejdůležitější problém ve vztazích mezi Čínou a USA,“ prohlásil o demokraticky spravovaném ostrově. Zároveň varoval Washington před kroky, které by mohly vztahy dál zhoršit.

„Pokud obě země situaci nezvládnou správně, mohou se střetnout nebo dokonce vstoupit do konfliktu. Celé čínsko-americké vztahy by se pak dostaly do velmi nebezpečné situace,“ dodal čínský prezident.

Přesto Si později během státní večeře zvolil smířlivější tón. Prohlásil, že „velké omlazení čínského národa“ a Trumpova snaha „učinit Ameriku znovu skvělou“ se vzájemně nevylučují. Trump následně uvedl, že vztahy mezi oběma zeměmi mohou být „silnější a lepší než kdy dřív“.

Zatímco Čína považuje Tchaj-wan za svou součást, USA podporují jeho nezávislost. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve čtvrtek prohlásil, že Čína by udělala „hroznou chybu“, kdyby se Tchaj-wan pokusila obsadit za použití síly.

Trump v pátek ráno zamířil z Pekingu zpět do Washingtonu. Během první návštěvy americké hlavy státu v Číně za bezmála deset let hovořil se Sim kromě Tchaj-wanu také o obchodu nebo Blízkém východu. Si podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu.Oba státníci summit považují za úspěšný.

