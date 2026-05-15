„Dokážou Čína a Spojené státy překonat Thúkydidovu past a vytvořit nový model vztahů mezi velmocemi?“ dotázal se Si ve svém projevu poté, co šéfa Bílého domu přivítal v Pekingu na dvoudenní návštěvě.
Takzvaná Thúkydidova past označuje teorii, podle níž hrozí válka ve chvíli, kdy rostoucí mocnost začne ohrožovat dosavadního hegemona. Pojem vychází z popisu peloponéské války mezi Athénami a Spartou.
„Vzestup Athén a strach, který tím vyvolaly ve Spartě, učinily válku nevyhnutelnou,“ napsal Thúkydidés ve svém díle Dějiny peloponéské války. V dnešní geopolitice analytici tento koncept často používají v souvislosti se soupeřením mezi Čínou a Spojenými státy, neboť Peking setrvale posiluje svůj ekonomický i vojenský vliv.
Si podle listu The Guardian svými slovy upozornil také na rostoucí napětí kolem Tchaj-wanu, který Čína považuje za své území.
Čínský lídr o Thúkydidově pasti mluvil už dříve. Tentokrát ale téma otevřel přímo během Trumpovy návštěvy, čímž naznačil obavy z možného střetu obou mocností.
„Tchajwanská otázka představuje nejdůležitější problém ve vztazích mezi Čínou a USA,“ prohlásil o demokraticky spravovaném ostrově. Zároveň varoval Washington před kroky, které by mohly vztahy dál zhoršit.
„Pokud obě země situaci nezvládnou správně, mohou se střetnout nebo dokonce vstoupit do konfliktu. Celé čínsko-americké vztahy by se pak dostaly do velmi nebezpečné situace,“ dodal čínský prezident.
Přesto Si později během státní večeře zvolil smířlivější tón. Prohlásil, že „velké omlazení čínského národa“ a Trumpova snaha „učinit Ameriku znovu skvělou“ se vzájemně nevylučují. Trump následně uvedl, že vztahy mezi oběma zeměmi mohou být „silnější a lepší než kdy dřív“.
Zatímco Čína považuje Tchaj-wan za svou součást, USA podporují jeho nezávislost. Šéf americké diplomacie Marco Rubio ve čtvrtek prohlásil, že Čína by udělala „hroznou chybu“, kdyby se Tchaj-wan pokusila obsadit za použití síly.
Trump v pátek ráno zamířil z Pekingu zpět do Washingtonu. Během první návštěvy americké hlavy státu v Číně za bezmála deset let hovořil se Sim kromě Tchaj-wanu také o obchodu nebo Blízkém východu. Si podle Trumpa vyjádřil ochotu pomoci vyjednat konec války s Íránem a otevření Hormuzského průlivu.Oba státníci summit považují za úspěšný.