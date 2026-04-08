Příměří na poslední chvíli. Írán donutil k jednání nátlak Číny, uznal to i Trump

  11:04
Dohodu o dvoutýdenním příměří mezi USA, Izraelem a Íránem zprostředkoval Pákistán. Významnou roli ale hrál i aktér skrývající se více v pozadí: Čína. Podle zákulisních informací využívala svého vlivu, aby zatlačila na Teherán. Její roli uznal i americký prezident Donald Trump.
Pákistánský ministr zahraničí Išak Dar a jeho čínský protějšek Wang I v Pekingu projednávali íránskou válku. (31. března 2026)

„Slyšel jsem, že ano,“ odpověděl Trump na otázku agentury AFP, zda Čína byla zapojená do snah dostat Teherán k jednacímu stolu.

List The New York Times uvedl s odvoláním na tři íránské činitele, že Teherán přijal návrh Pákistánu na dvoutýdenní příměří po zásahu Pekingu na poslední chvíli. Čína vyzvala Írán „k flexibilitě a uklidnění napětí“, a to v kontextu rostoucích obav z ekonomických ztrát způsobených poškozením klíčové infrastruktury.

Agentura AP též uvedla, že Čína jako největší obchodní partner Íránu využívala svého vlivu, aby dostala Íránce k jednacímu stolu. Číňané byli v kontaktu s Íránci a vyzývali je k nalezení cesty k dohodě o příměří. AP s odvoláním na své zdroje uváděla, že Čína primárně pracovala přes prostředníky, jako jsou Pákistán, Turecko a Egypt.

Stanice BBC si všímá, že mírový plán byl vypracován poté, co pákistánský ministr zahraničí Išak Dar na konci března odcestoval do Pekingu, aby požádal Čínu o podporu v úsilí o vyjednání ukončení války. V pětibodovém plánu Pákistán a Čína požadovaly okamžité příměří a začátek mírových rozhovorů, ochranu civilistů i zajištění bezpečnosti námořních tras a podporu Chartě OSN.

Peking opakovaně vyzýval USA a Írán, aby našly diplomatickou cestu z konfliktu. Čínské ministerstvo zahraničí připustilo, že Čína má značné obavy ohledně dopadu války na světovou ekonomiku a energetickou bezpečnost.

Čína vykupuje přes 80 procent íránské produkce ropy; tyto dodávky tvoří přibližně 13 procent veškerého čínského ropného importu, i když je zřejmě skutečné číslo kvůli využívání íránské stínové flotily vyšší. Pro Čínu je možná ještě důležitější ropa z Perského zálivu, jejíž proudění výrazně omezilo blokování Hormuzského průlivu Íránem. Čína tak má zájem na jeho otevření.

Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí zaručil po dobu dvou týdnů trvajícího příměří bezpečný průplav Hormuzským průlivem s tím, že to bude probíhat v koordinaci s íránskou armádou, čímž naznačil, že Írán si tuto důležitou námořní tepnu ponechá pod kontrolou. Agentura AP cituje regionálního činitele obeznámeného s jednáním, podle něhož plán příměří počítá s tím, že Írán i Omán budou moci vybírat poplatky od lodí proplouvajících Hormuzským průlivem.

Číně by mohlo takové uspořádání vyhovovat. Íránci údajně poplatky vybírají v čínské měně, přičemž používáním jüanu se vyhýbají americkým sankcím. Peking usiluje o oslabení hegemonie amerického dolaru a placení v jüanech v klíčovém místě námořní dopravy by tudíž bylo v jeho zájmu.

1. Úplné ukončení války v Iráku, v Libanonu a v Jemenu.

2. Úplné a trvalé ukončení války s Íránem bez časového omezení.

3. Úplné ukončení všech konfliktů v regionu.

4. Znovuotevření Hormuzského průlivu.

5. Vypracování protokolu a podmínek k zajištění svobody a bezpečnosti plavby v Hormuzském průlivu.

6. Úplné uhrazení nákladů na obnovu Íránu.

7. Úplný závazek zrušení sankcí vůči Íránu.

8. Uvolnění íránských finančních prostředků a zmrazených aktiv držených Spojenými státy.

9. Írán se plně zavazuje, že nebude usilovat o získání jakýchkoli jaderných zbraní.

10. Okamžité příměří vstoupí v platnost na všech frontách ihned po schválení výše uvedených podmínek.

Příměří na poslední chvíli. Írán donutil k jednání nátlak Číny, uznal to i Trump

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

