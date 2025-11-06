Trump jako Mao? V USA probíhá obdoba kulturní revoluce, varují Číňané

Americký ekonom z Yaleovy univerzity Stephen Roach v dubnu napsal, že během jeho četných návštěv Číny se čínské publikum zdráhalo mluvit o kulturní revoluci. Až když se Trump dostal k moci, Roach měl „poprvé upřímnou“ diskusi o bolestivé kapitole čínských dějin.
Roach se domnívá, že ke změně došlo proto, že USA pod Trumpovým vedením procházejí vlastní kulturní revolucí, čímž označuje „zásadní odklon od historických norem“. Podle něj Trumpova snaha zkrotit univerzity, média, výzkumné a kulturní instituce, stejně jako jeho posilování moci výkonné na úkor zákonodárné a soudní, připomíná útok čínského komunistického vůdce Mao Ce-tunga na údajnou buržoazní čínskou kulturu.
Nikdy jsem si nepředstavoval, že by se něco takového mohlo stát ve Spojených státech. Něco, co by se mělo dít pouze v autoritářské zemi.