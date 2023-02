Čína má výhodu. Nestíháme vyrábět lodě tak rychle jako ona, přiznal ministr USA

„Čína se soustavně snaží narušovat námořní suverenitu a ekonomický blahobyt jiných států včetně našich spojenců v Jihočínském moři i jinde,“ uvedl v úterním projevu v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu ministr námořnictva USA Carlos Del Toro.

„Nyní mají větší flotilu, takže ji nasazují po celém světě,“ řekl a dodal, že Washington musí v reakci na to modernizovat americkou flotilu.

„Potřebujeme větší námořnictvo. Potřebujeme více lodí. Více modernějších lodí do budoucna. Zejména ty, které zvládnou čelit této hrozbě,“ sdělil.

Námořnictvo Čínské lidové osvobozenecké armády by podle Del Tora mohlo v příštích letech čítat až 400 lodí. V současnosti Čína disponuje 340 loděmi, zatímco americké námořnictvo tvoří méně než 300 lodí.

Podle plavebního plánu námořnictva USA, který Spojené státy zveřejnily loni v létě, si Pentagon do roku 2045 klade za cíl vlastnit až 350 lodí s posádkou. To je každopádně stále mnohem méně, než se předpokládá u čínské flotily. Podle listopadové zprávy Rozpočtového úřadu Kongresu USA se však očekává, že dříve, než bude tento cíl splněn, dojde ke zmenšení americké flotily v důsledku vyřazování starších plavidel.

Dorovnat produkci je nemožné, jde o čísla

Del Toro v projevu uvedl, že americké námořní loděnice se nemohou vyrovnat těm čínských ani v produkci. Stejně jako v případě velikosti flotily jde podle něj o čísla.

„Mají 13 loděnic, v některých případech s větší kapacitou. Jedna jejich loděnice má větší kapacitu než všechny naše dohromady. To představuje skutečnou hrozbu,“ sdělil, avšak konkrétní analýzu těchto loděnic neuvedl. Podle zpráv Číny a západních států Peking vlastní šest velkých a dvě menší loděnice pro stavbu námořních plavidel.

Spojené státy podle říjnové zprávy Brenta Sadlera z Centra pro národní obranu vyrábí velké lodě s hlubokým ponorem v celkem sedmi loděnicích. Bez ohledu na jejich počet však potřebují pracovníky.

Podle Del Tora má Čína v tomto ohledu opět početní výhodu, a to především proto, že ji nesvazují omezení, regulace a ekonomické tlaky, které ovlivňují pracovní sílu ve Spojených státech. USA údajně brzdí například hledání pracovníků s kvalifikací.

„Pokud nezaměstnanost činí méně než čtyři procenta, hledání pracovníků je skutečná výzva, ať už hledáte zaměstnance pro restaurace nebo pro loděnice,“ uvedl velitel námořnictva.

Využívají otrockou práci, obviňuje ministr

Číňani podle Del Tora dokážou věci, které Američané nezvládnou.

„Jsou komunistickou zemí, nemají pravidla, která by dodržovali. Při stavbě svých lodí používají otrockou práci, ale tohle není způsob, jak by se to mělo dělat. Stojíme proti takovým praktikám a to jim dává značnou výhodu,“ zdůvodnil.

Konkrétní údaje pro podložení tvrzení, že Čína využívá otroky, ministr neuvedl. Analytici podle webu CNN však vyjádřili pochybnosti, že by se Peking k takové taktice uchýlil.

„Čína má k dispozici velké množství pracovní síly, takže by nedávalo smysl, aby využívala otrockou práci v odvětví špičkových technologií, které je pro její národní bezpečnost životně důležité,“ míní Blake Herzinger, expert na obrannou politiku v indo-pacifickém regionu z American Enterprise Institute. Podobné komentáře šéfa námořnictva podle Herzingera svědčí o tom, že USA upírají pozornost na nesprávné místo, a to na úkor vlastních schopností.

„Bohužel se zdá být běžné, že vedení námořnictva ukazuje na skutečné i domnělé chyby čínského loďařství místo toho, aby se zabývalo vlastním selháním v koncepci, navrhování a stavění lodí pro své námořnictvo v posledních dvou dekádách,“ říká expert.

Americké námořnictvo podniklo kroky k odstranění rozdílů oproti Číně, uvádí listopadová zpráva Výzkumné služby Kongresu USA. Patří mezi ně přemístění větší části flotily do Tichomoří i využití novějších a schopnějších lodí. Podle Del Tora si Spojené státy zachovávají velkou výhodu - „vlastní lidi“.

„V mnoha ohledech jsou naši stavitelé lodí lepší. A proto máme modernější, schopnější a smrtonosnější námořnictvo než oni,“ uvedl. Američtí vojáci jsou podle něj lepší i „na nohou“.

„Oni své lidi cvičí k boji, my je cvičíme k přemýšlení. Existuje zásadní rozdíl v tom, jak v této zemi cvičíme naši námořní pěchotu, vojáky, letce a vesmírné síly, což nám dává neodmyslitelnou výhodu nad vším, co mohou Číňané předvést,“ dodal.