Zbraň a štít. Čínská kontrola nad přístavy znepokojuje USA, hrozbou je i v Evropě

Přetahovaná o průplav. Strategický Panamský průplav je dalším bodem v téměř nekonečné řadě sporů mezi USA a Čínou. | foto: Shutterstock

Jan Hron
  15:00
Čína masivně investuje do přístavů po celém světě a v řadě z nich patří k hlavním vlastníkům. USA se obávají, že přístavy využívá ke špionáži. Kontrola uzlů námořního obchodu Pekingu poskytuje silnou zbraň v podobně ekonomického nátlaku, může je využít i vojensky. Zároveň chrání čínské přístavy před americkými údery.

Americký prezident Donald Trump a jeho administrativa neskrývají, že by rádi získali kontrolu nad Panamským průplavem. Velmi je znepokojuje, že čínská společnost Hutchison Ports v něm spravuje dva hlavní přístavy. Obávají se, že Peking tím získal možnost v případě možného vypuknutí konfliktu tvrdě zasáhnout americkou ekonomiku, neboť touto vodní cestou prochází přibližně 40 procent kontejnerové přepravy USA.

Panamský průplav je nejvýraznějším příkladem širšího trendu čínské expanze do světových přístavů. Čínské společnosti vlastní nebo provozují terminály ve více než 90 přístavech v zahraničí, tvrdí Isaac Kardon, analytik Carnegie Endowment for International Peace.

Téma čínské špionáže je o to naléhavější, že se v některých městech vykládá vojenská pomoc NATO pro Ukrajinu. Například v polské Gdyni, kde se terminál náležející čínské společnosti nachází přímo naproti základně polských speciálních jednotek.

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Zbraň a štít. Čínská kontrola nad přístavy znepokojuje USA, hrozbou je i v Evropě

Premium

Čína masivně investuje do přístavů po celém světě a v řadě z nich patří k hlavním vlastníkům. USA se obávají, že přístavy využívá ke špionáži. Kontrola uzlů námořního obchodu Pekingu poskytuje silnou...

28. října 2025

Švédsko chce snížit hranici trestní odpovědnost na 13 let. Kvůli gangům

Švédská vláda chystá ve věznicích oddělení pro delikventy už od 13 let věku. Chce tak dál přitvrdit boj s kriminalitou gangů mladistvých. Věznice pro mladistvé mají být dokončeny do 1. července...

28. října 2025  14:51

Rekordní říjnový sníh. Aspoň čtvrt metru je na Šumavě, Jeseníkách i Krkonoších

Hřebeny českých hor dostaly v posledních hodinách pořádnou peřinu. Aspoň dvacet centimetrů hlásí Šumava, Krkonoše i Jeseníky. Sníh podle meteorologů přechodně napadl i trochu níže v horách. Do konce...

28. října 2025  11:29,  aktualizováno  14:49

Dálnice D6 ve směru na Karlovy Vary stojí. Uzavřela ji nehoda tří aut

Dálnici D6 na Sokolovsku uzavřela odpoledne ve směru na Karlovy Vary nehoda tří osobních aut. Nikdo se při ní nezranil. Policie navádí řidiče na objízdnou trasu.

28. října 2025  14:31

Nasněžilo. A horská služba už zachraňovala turisty oblečené jako do města

Pocitově zimní dny s výraznější sněhovou nadílkou opět zaměstnaly horské záchranáře. Například v Krkonoších pomáhali skupině turistů, jejichž výbavu jeden ze zasahujících popsal spíše jako...

28. října 2025  14:26

Gruzínská vládní strana se chce zbavit konkurence. Požádá soud o zákaz hlavních rivalů

Předseda gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili v úterý uvedl, že vládnoucí strana Gruzínský sen podá žádost ústavnímu soudu, aby zakázal tři největší opoziční strany v zemi.

28. října 2025  14:19

Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa se chystá vpadnout na Jamajku

Jamajka se chystá na katastrofickou situaci. Severním Karibikem se totiž řítí hurikán nejsilnější páté kategorie. Ostrov by měla Melissa zasáhnout během úterý. Už teď si vyžádala tři lidské životy. V...

28. října 2025  7:59,  aktualizováno  13:27

Při srážce u Slaného se zranili nezletilí, auta havarovala také na Mělnicku

Středočeské záchranné složky vyjížděly v úterý dopoledne ke dvěma dopravním nehodám. U Tuřan na Kladensku se srazila tři vozidla. Lehce se zranili čtyři lidé, z toho dva nezletilí. Zraněné si...

28. října 2025  13:24

Na skládce u Litvínova vypukl požár, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Na skládce Celio u Litvínova opět vypukl požár. Hořet začala štěpka. Na místě v jednu chvíli zasahovalo šestnáct jednotek hasičů. Požár už se jim podařilo lokalizovat, na místě proto zůstávají už jen...

28. října 2025  9:39,  aktualizováno  13:05

Zemřela britská herečka Prunella Scalesová, proslavila se v sitcomu Hotýlek

Ve věku 93 let zemřela britská herečka Prunella Scalesová. Proslavila se v roli hotelové manažerky Sybily Fawltyové v oblíbeném britském sitcomu Hotýlek (Fawlty Towers). S odvoláním na hereččinu...

28. října 2025  13:04

