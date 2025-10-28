Americký prezident Donald Trump a jeho administrativa neskrývají, že by rádi získali kontrolu nad Panamským průplavem. Velmi je znepokojuje, že čínská společnost Hutchison Ports v něm spravuje dva hlavní přístavy. Obávají se, že Peking tím získal možnost v případě možného vypuknutí konfliktu tvrdě zasáhnout americkou ekonomiku, neboť touto vodní cestou prochází přibližně 40 procent kontejnerové přepravy USA.
Panamský průplav je nejvýraznějším příkladem širšího trendu čínské expanze do světových přístavů. Čínské společnosti vlastní nebo provozují terminály ve více než 90 přístavech v zahraničí, tvrdí Isaac Kardon, analytik Carnegie Endowment for International Peace.
Téma čínské špionáže je o to naléhavější, že se v některých městech vykládá vojenská pomoc NATO pro Ukrajinu. Například v polské Gdyni, kde se terminál náležející čínské společnosti nachází přímo naproti základně polských speciálních jednotek.