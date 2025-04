V projevu na regionální bezpečnostní konferenci Hegseth uvedl, že čínské společnosti ovládají pozemky a kritickou infrastrukturu ve strategických odvětvích.

„Čínská armáda má na západní polokouli příliš velkou přítomnost,“ řekl také Hegseth. „Nenechte se mýlit, Peking investuje a působí v tomto regionu kvůli vojenským výhodám a neférovým ekonomickým ziskům,“ prohlásil a vyzval vlády v regionu, aby spolupracovaly na odstrašení Číny a na řešení hrozeb, které představují nadnárodní drogové kartely a masová imigrace.

Hegsethovo vystoupení navazuje na jeho úterní setkání s panamským prezidentem Josém Raúlem Mulinem a na prohlídku Panamského průplavu. „Společně vymaníme Panamský průplav z vlivu Číny,“ řekl v úterý Hegseth.

Obě země se dohodly na prohloubení vzájemné spolupráce a posílení koordinace v oblasti bezpečnosti. Panama se v nových memorandech podepsaných se Spojenými státy nevzdala suverenity nad průplavem, uvedl podle agentury Reuters panamský ministr bezpečnosti Frank Ábrego.

„Panama dala prostřednictvím prezidenta Mulina jasně najevo, že vojenské základny či obranné prostory nemůžeme přijmout,“ řekl Ábrego na společné tiskové konferenci s Hegsethem. Podle agentury AFP tím odmítl Hegsethův návrh obnovit americké vojenské základny na panamském území.

Krátce po setkání Hegsetha a Mulina kritizovalo čínské velvyslanectví v Panamě americkou vládu v prohlášení na síti X. Uvedlo, že Washington použil „vydírání“ k prosazení svých zájmů a že to, s kým Panama obchoduje, je „svrchované rozhodnutí Panamy“.

Návštěva amerického ministra obrany se uskutečnila uprostřed napětí vyvolaného opakovanými tvrzeními amerického prezidenta. Donald Trump po lednovém nástupu do úřadu několikrát pohrozil této středoamerické zemi ekonomickým i vojenským tlakem z obav před rostoucím čínským vlivem na řízení Panamského průplavu. Nevyloučil ani převzetí průplavu za použití vojenské síly.

Panama převzala průplav do své správy v roce 1999. Spojené státy tuto klíčovou infrastrukturu před více než 100 lety postavily a do konce 90. let ji i přímo spravovaly.