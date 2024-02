Jako za Forresta Gumpa. USA a Čínu znovu propojila pingpongová diplomacie

Čínsko-americké tání začalo vlastně náhodou – americký vlasatý sportovec Glenn Cowan se na mistrovství světa v japonské Nagoji v dubnu 1971 po tréninku spletl a nastoupil do autobusu, který odvážel čínské stolní tenisty. Kupodivu se nepoprali, spíš to vypadalo, že si vzájemně padli do noty.

Cowan svým omylem změnil běh světa. Vzápětí se totiž začaly dít věci. Kdo viděl film Forrest Gump, který se v podání Toma Hankse stal jedním z členů americké sportovní delegace v Číně, ví, o co šlo.

Zrodila se pingpongová diplomacie.