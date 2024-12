Čínské cíle elektronické války. Její schopnosti jsou výzvou, připouští USA

Podle portálu The South China Morning Post došlo v posledním čísle odborného periodika Přeměna obranného průmyslu v Číně k „bezprecedentnímu odhalení“ čínských terčů pro elektronickou válku. Sepsala je Mo Ťia-čchien z jednotky pro elektronický boj 92728.

Mo popsala ve studii fungování systému CEC (Cooperative Engagement Capability) amerického námořnictva, který umožňuje americkým lodím sdílet prostředky protivzdušné obrany. Jednotlivé lodě jsou tak schopny v okamžiku vypustit rakety, i když jejich vlastní senzory nezaznamenají přilétající cíl.

Mo upozorňuje, že CEP je postaven na propojení skenovacích radarů typu APAR, která spoléhají na bezdrátové spojení. A to je jejich slabina. „Pokud protistrana používá elektronické rušení, jsou bezdrátové spoje náchylné k odpojení nebo narušení,“ píše Mo.

Jedním z ústředních terčů čínské armády v případě konfliktu s americkými loděmi je tedy radar AN/SPY-1, který používají plavidla vybavená lodním protiraketovým systémem Aegis. Čínské drony se k němu mohou přiblížit, působit jako falešné cíle či vytvářet šum. Tímto zmatením dosáhnou výrazného snížení radarové přesnosti, což „ovlivňuje celkovou účinnost systému CEC“.

Dalším cílem je letoun včasné výstrahy E-2C Hawkeye. Čínské vojsko by též rádo prolomilo americké signální přenašeče, přes které by mohlo získat přístup do americké vojenské sítě.

„Pokud protivník získá přesné informace o přístupu k síti a napodobí přátelskou reakci pomocí správné signalizační metody, může proniknout do sítě CEC jako spolupracující jednotka a zahájit útoky,“ napsala Mo. „Případně lze nepřetržitými žádostmi o přístup zahltit jeden z uzlů CEC identifikačními úkoly a narušit tak jeho provoz.“

Čínské schopnosti jsou výzvou, připouští USA

Listopadová zpráva Americko-čínské komise pro ekonomické a bezpečnostní hodnocení (USCC) předložená americkému Kongresu uvádí, že stále sílící čínské schopnosti elektronického boje by v případě konfliktu kvůli Tchaj-wanu pro USA byly „významnou výzvou“. Podle ní čínská armáda vyvinula prostředky elektronické války, které jsou schopné detekovat, zaměřit a přerušit „datové spoje a komunikace, které americké a spojenecké síly potřebují během konfliktu“.

„Lidová osvobozenecká armáda používá elektromagnetickou nebo směrovanou energii k narušení elektronických informačních systémů protivníka. Nebo používá protiradiolokační střely, vysokoenergetické lasery a elektromagnetické pulzní zbraně k přímému poškození jeho zařízení,“ popisuje zpráva ofenzivní schopnosti čínských sil. Uvádí též, že Čína rychle a výrazně rozvíjí i svou obranu proti nepřátelským elektronickým útokům.

Zpráva též zmiňuje, že letoun pro elektronickou válku amerického námořnictva EA-18G Growler je stále „kvalitativně lepší“ než jeho čínský protějšek Y-9G. Nicméně, to neznamená podceňovat všechen arzenál, který mají Číňané k dispozici.

Čínští námořníci oceněni za odrazení amerického elektronického rušení

South China Morning Post v létě informoval o incidentu v Jihočínském moři z minulého roku, kdy čínský torpédoborec Nan-čchang odrazil pomocí svého „kognitivního inteligentního“ radarového systému elektronické rušení ze strany EA-18G Growlerů, které vzlétly z americké letadlové lodě USS Carl Vinson. Není jasné, o jaký radarový systém přesně šlo.

Portál připomíná, že po incidentu americká armáda propustila Williama Coultera, velitele americké letky pro elektronickou válku US Electronic Attack Squadron 136, nasazené na USS Carl Vinson, „kvůli ztrátě důvěry v jeho velitelské schopnosti“. Naproti tomu námořníci Nan-čchangu dostali vyznamenaní s tím, že jsou „vzorem“ pro ostatní ohledně způsobu, jakým se vypořádat s americkými vojenskými „provokacemi“.