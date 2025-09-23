Čína má nový systém vypouštění letadel z lodí. Stejnou technologii mají jen USA

Na záběrech z testování technologie, které Peking v pondělí zveřejnil, jsou vidět stíhací letadla J-35 a J-15T spolu s hornoplošníkem KJ-600, jak vzlétají z lodi. Čínská státní média označila testy vypouštěcího systému EMALS za „milník“ v transformaci čínského námořnictva.
„Úspěšné testování lodi Fu-ťien, které zahrnovalo jak katapultový start, tak rychlé zpomalení letadel při přistání, znamenají, že oficiální uvedení plavidla do provozu, by mohlo být už za pár týdnů,“ řekl stanici CNN analytik Carl Schuster, bývalý kapitán amerického námořnictva.
Systém EMALS umožňuje letadlům vzlétat z plavidla Fu-ťien s těžším nákladem zbraní a paliva, než jak je tomu na dvou starších čínských letadlových lodích Šan-tung a Liao-ning, které jsou vybavené vzletovými rampami typu skokanského můstku se vzestupně zakřiveným sklonem.
Ačkoliv systém EMALS staví Fu-ťien na roveň s americkým plavidlem USS Gerald R. Ford, CNN podotýká, že čínská letadlová loď není jaderná - na rozdíl od všech amerických letadlových lodí.
Jaderná energie umožňuje americkým letadlovým lodím zůstat na moři tak dlouho, dokud jsou k dispozici zásoby pro posádku. Loď Fu-ťien je poháněna konvenčním palivem, což znamená, že musí buď zastavit v přístavu, nebo ji na moři čeká tanker, aby doplnil palivo.
Deset starších letadlových lodí amerického námořnictva třídy Nimitz se při vypouštění letounů spoléhá na parní katapulty.
Čína novou technologii otestovala v době, kdy je v Pekingu delegace amerického Kongresu. Účastní se jednání zaměřených na posílení bilaterálních výměn, včetně komunikace mezi armádami, což je podle CNN první taková návštěva Číny za posledních šest let.