Obří trojrozměrná napodobenina je podle experta první svého druhu. Nejvíce se shoduje s americkou lodí USS Fitzgerald. Měří přes 150 metrů a v přední části se operuje s palubním dělem, které slouží pro ostřelování pobřeží či vzdušných cílů. Na čínskou maketu torpédoborce upozornil ve své reportáži server CNN.
„Rozsah stavby je opravdu obrovský,“ popsal v ní dále Wen. Podle odborníků se Čína snaží o co největší zdokonalení svých protiletadlových hypersonických střel. Aby armáda zvýšila jejich efektivitu, cvičí je na věrohodné maketě, díky které by mohly rakety loď lépe detekovat a zaměřit.
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Tchaj-wan jako jablko sváru mocností. Proč se o ostrov přetahují USA s Čínou
Lidová osvobozenecká armáda v oblasti provincie Sin-ťiang už v minulosti postavila dvourozměrné modely amerických letadlových lodí. Trojrozměrná maketa je tak dalším krokem v čínském válečném snažení.
„Snaží se zkombinovat dopad balistických střel i střel s plochou dráhou letu a posílit svou schopnost znemožnit protivníkovi přístup do bojové oblasti a omezit jeho působení,“ vysvětluje pro CNN další analytik tchajwanského obranného výzkumného institutu Hans Su.
Experti se domnívají, že je právě potenciální útok na Tchaj-wan hnacím motorem pro zmíněná válečná opatření. Pokud by o ostrov vypukl otevřený konflikt, tyto americké torpédoborce by pravděpodobně patřily mezi první nasazené válečné lodě.