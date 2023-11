Čína a USA na hraně. Pokud se jim nepodaří začít znovu, může být zle

Nutně to tak být nemusí. Obě strany totiž věnovaly přípravě setkání značnou pozornost, bylo cítit, že jim na jisté nápravě vztahů dost záleží. Jak USA, tak Čína dávaly najevo, že si uvědomují důležitost chvíle v době výrazně se zhoršujícího geopolitického klimatu, a také fakt, že pokud by dokázaly spolupracovat přinejmenším v globálních otázkách, mohlo by to jim i světu řítícímu se do průšvihu přinést tolik potřebnou úlevu.

Otočit kormidlem bude nicméně vyžadovat až nadpozemskou vůli. Faktem totiž rovněž je, že USA a Čína se dnes neshodnou prakticky na ničem. Koneckonců – jak teď předvedly – ani na pandách.