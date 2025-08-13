Incident v Jihočínském moři. Čína tvrdí, že u sporného území zahnala americkou loď

Autor: ,
  6:29
Čína tvrdí, že její lodě sledovaly a „zahnaly“ americký torpédoborec USS Higgins z vod u sporného útesu Scarborough v Jihočínském moři. Podle středečního prohlášení velitelství jižního okruhu čínské armády americké plavidlo vstoupilo do těchto vod „bez souhlasu vlády v Číně“. Uvedla to agentura Reuters.
Torpédoborec USS Higgins (DDG 76) s doprovodem v Perském zálivu.

Torpédoborec USS Higgins (DDG 76) s doprovodem v Perském zálivu. | foto: US NAVY Gabriel Bevan

Plavidlo filipínské pobřežní stráže BRP Malabrigo v Jihočínském moři (20. dubna...
Čínská fregata vypouští protilodní raketu během vojenského cvičení ve vodách ve...
Torpédoborec amerického námořnictva USS Decatur (DDG 73), který pravidelně...
Čínský bombardér H-6K nad Jihočínským mořem
6 fotografií

Čína si nárokuje prakticky celé Jihočínské moře, včetně částí, na které vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tam významné námořní trasy.

O útes Scarborough se Čína pře s Filipínami. Zabrala jej v roce 2012, přičemž Filipíny následující rok podaly oficiální protest u mezinárodního soudu v Haagu. Ten rozhodl, že Čína nemá na sporné ostrovy územní nárok. Peking tehdy oznámil, že se tímto rozhodnutím nebude řídit.

Čínská válečná loď narazila do vlastního plavidla, pronásledovala Filipínce

Americké velitelství pro oblast Indo-Pacifiku ani americké velvyslanectví v Pekingu na žádosti o komentář k nejnovějšímu incidentu v oblasti útesu Scarborough bezprostředně nereagovaly.

Spojené státy dlouhodobě uvádějí, že v Jihočínském moři operují v rámci svobodné plavby a že Čína a další státy toto právo omezují. Akce amerických lodí pravidelně vyvolávají hněv Pekingu. USA mají vůči Filipínám bezpečnostní závazky.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Klaus: Válku s Putinem prodlužují ti, kteří chtějí vydělávat na zbrojení

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině

V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí požádaly o příslušné povolení a stále více lidí vstupuje do sportovních střeleckých klubů nebo se...

13. srpna 2025  6:41

Incident v Jihočínském moři. Čína tvrdí, že u sporného území zahnala americkou loď

Čína tvrdí, že její lodě sledovaly a „zahnaly“ americký torpédoborec USS Higgins z vod u sporného útesu Scarborough v Jihočínském moři. Podle středečního prohlášení velitelství jižního okruhu čínské...

13. srpna 2025  6:29

Putin si telefonoval s Kimem, hovořili o válce na Ukrajině i vzájemných vztazích

Ruský prezident Vladimir Putin si v úterý telefonoval se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a informoval ho o plánovaných jednáních, která tento týden povede s americkým prezidentem Donaldem...

13. srpna 2025  6:15

Požár na řeckém ostrově Zakynthos si vynutil evakuaci hotelů. Hoří i na Kefalonii

Evakuaci několika hotelů si vynutil lesní požár na řeckém ostrově Zakynthos. V úterý o tom informovala tamní média. Oheň se tam přiblížil k obydleným oblastem. Rozsáhlý oheň řádí i na dalším řeckém...

12. srpna 2025  19:04,  aktualizováno  13.8 6:09

Po přestavbě se znovu otevře nejvýše položená dálniční odpočívka v Česku

Ještě koncem letních prázdnin dostanou řidiči cestující po D1 mezi Prahou a Brnem milý dárek. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) opětovně uvede do provozu modernizované a rozšířené odpočívadlo u...

13. srpna 2025  5:52

Městské holubníky jsou drahý špás. Radnice ptáky raději vyhánějí jinak

Sítěmi přes dvůr se snaží v Brně odradit šedomodré opeřence od hnízdění. Městský holubník, který vyšel na 140 tisíc korun a má pomoci populaci regulovat, jich naopak zatím moc nepřilákal. Podle...

13. srpna 2025  5:36

Cigareta může stát víc než celá dovolená. Jak letoviska zpřísňují zákazy a pokuty

Premium

Nevhodné oblečení, chození naboso nebo sbírání mušlí a oblázků na pláži. Nejen za tyto „přestupky“ hrozí turistům v oblíbených dovolenkových městech tučné pokuty. Mnoho letovisek pro letošek...

13. srpna 2025

Majonézy nebo čokoládové dezerty. Biopotraviny po propadu rostou

Segment biopotravin nyní roste rychleji, než segment konvenčního jídla. Podle údajů agentury NIQ se zvýšila útrata za biopotraviny za 12 měsíců končících červnem o 6,5 procenta, přičemž objem...

13. srpna 2025

Z beznohého mariňáka udělali vzor sovětského člověka. Jeho fotka však vadila

Skoro to připomíná letce Meresjeva, který i s protézami místo nohou dál sestřeloval německé stíhačky. Jenže zatímco legendární geroj se dočkal opery a velkofilmu, na ostatní válečné invalidy se...

13. srpna 2025

Čínská invaze na Tchaj-wan začala. Zatím jen v seriálu, děsí však diváky na ostrově

Premium

Nejprve se do moře poblíž Tchaj-wanu zřítila čínská stíhačka. Pátrání po pilotech je pro Čínu vítanou záminkou k nenápadnému zavedení vojenské blokády ostrova. Reálné události? V tuto chvíli jen...

13. srpna 2025

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Sushi a veganská kuchyně táhnou Prahu. V regionech se nejčastěji vozí burgery

Premium

Rozvoz jídla se v Česku stal běžnou součástí každodenního života a má své výrazné místo v byznysu restaurací. Zatímco v Praze jsou zákazníci ochotni sáhnout po trendových specialitách, jako jsou...

13. srpna 2025

V Evropě nadále panují extrémní teploty. Požáry mají nejméně pět obětí

Velkou část Evropy sužují vedra a požáry. Během dneška v jejich důsledku zemřelo nejméně pět lidí. Požáry zasáhly zejména Španělsko, Portugalsko, Chorvatsko, Řecko, Albánii a Černou Horu. Teploty v...

12. srpna 2025  20:54,  aktualizováno  23:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.