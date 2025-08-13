Čína si nárokuje prakticky celé Jihočínské moře, včetně částí, na které vznášejí nárok Filipíny, Vietnam, Indonésie, Malajsie a Brunej. Toto moře je bohatým lovištěm ryb, zřejmě skrývá i rozsáhlé zásoby ropy a zemního plynu a vedou tam významné námořní trasy.
O útes Scarborough se Čína pře s Filipínami. Zabrala jej v roce 2012, přičemž Filipíny následující rok podaly oficiální protest u mezinárodního soudu v Haagu. Ten rozhodl, že Čína nemá na sporné ostrovy územní nárok. Peking tehdy oznámil, že se tímto rozhodnutím nebude řídit.
Čínská válečná loď narazila do vlastního plavidla, pronásledovala Filipínce
Americké velitelství pro oblast Indo-Pacifiku ani americké velvyslanectví v Pekingu na žádosti o komentář k nejnovějšímu incidentu v oblasti útesu Scarborough bezprostředně nereagovaly.
Spojené státy dlouhodobě uvádějí, že v Jihočínském moři operují v rámci svobodné plavby a že Čína a další státy toto právo omezují. Akce amerických lodí pravidelně vyvolávají hněv Pekingu. USA mají vůči Filipínám bezpečnostní závazky.