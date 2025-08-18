Indie se kvůli Trumpovi sbližuje s Čínou. Selhání USA, radují se v Pekingu

  20:46
Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa vhání Indii do náruče Číny. A to i přes jejich vzájemné dlouhodobé soupeřením. Obě země se snaží zlepšit dříve velmi napjaté vztahy, vede je k tomu i nedůvěra v americkou politiku. Čínská provládní média se už radují, že změna indického přístupu naznačuje selhání snah USA omezit Čínu.
Indický premiér Naréndra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching se setkali na...

Indický premiér Naréndra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching se setkali na summitu ekonomické skupiny BRICS v ruské Kazani. (22. října 2024) | foto: Profimedia.cz

Čínský ministr zahraničí Wang I se setkal s nejmenovaným indickým činitelem při...
Indický premiér Naréndra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching se setkali na...
Indický premiér Naréndra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching se setkali na...
Zleva čínský prezident Si Ťin-pching, ruský prezident Vladimir Putin a indický...
V pondělí do Nového Dillí dorazil čínský ministr zahraničí Wang I. Byla to jeho první návštěva Indie za tři roky. Šéf čínské diplomacie je zde, aby probral záležitosti sdílené sporné hranice. V roce 2020 zde došlo ke krvavému střetu mezi čínskými a indickými vojáky, který vedl k praktickému zmrazení vzájemných vztahů.

Čína a Indie se je nyní snaží napravit. Podle agentury Bloomberg se nadcházející jednání zaměří na snížení počtu vojáků ve sporných pohraničních oblastech, což by byl výrazný krok v obnovení důvěry mezi oběma zeměmi.

Oteplování vztahů obou asijských zemí přichází v době, kdy naopak mezi Indií a USA výrazně roste napětí poté, co americký prezident Donald Trump uvalil nejprve 25procentní cla na indické zboží, aby je posléze zvýšil na 50 procent. Podle listu The New York Times Peking celou záležitost vnímá jako „vítané překvapení“.

„Předpokládám, že někteří lidé v Pekingu pociťují jistou škodolibou radost, když sledují obchodní spory mezi Indií a Spojenými státy,“ řekl Manoj Kewalramani, vedoucí indo-pacifických studií na Takshashila Institution. „Rozpad politické důvěry mezi Novým Dillí a Washingtonem hraje v prospěch Pekingu.“

Bývalý indický velvyslanec v Pekingu Vijaj Gokhale napsal v názorovém sloupku pro portál Times of India, že Čína je pro Indii a další rozvíjející se země důležitou protiváhou vůči „trumpovskému chaosu“. „Čína začíná vypadat lépe než kdykoli v předchozích pěti letech,“ uvedl Gokhale.

„Zásadní změny v mezinárodním prostředí posílily společnou touhu po multipolaritě a strategické autonomii, zejména pokud jde o spolupráci zemí BRICS,“ uvedly čínské státní noviny Global Times s jasnou narážkou na Trumpova cla. Peking dlouhodobě usiluje o vytvoření „multipolárního“ řádu, ve kterém by USA byly jen jednou z řady velmocí, nikoliv dominantní silou.

Mezi Čínou a Indií nicméně zůstává řada třecích ploch. Kromě sporné hranice je to i čínská vojenská podpora Pákistánu, hlavního soupeře Indie. USA v poslední době přilnuly k Pákistánu, což Indie sleduje se znepokojením a i tento faktor hrál v jejím obratu k Číně.

Trump dosahuje opaku svých cílů

Washington se poslední roky snažil, aby Indii dostal na svou stranu a utvořil z ní asijskou protiváhu ekonomickým i politickým ambicím Číny. Body napětí jako právě sporná hranice USA pomáhaly a Peking sledoval se znepokojením posun miliardové země do americké sféry vlivu.

Poslední Trumpovy kroky ale tuto dynamiku mění. Výzkumník Institutu jihoasijských studií Národní univerzity v Singapuru Ivan Lidarev uvádí, že vnímání USA jako nespolehlivého partnera posílí mezinárodní trend „směrem k větší multipolaritě“. Indie je podle něj nyní na cestě být jedním s těchto nezávislých pólů, který je méně vázán na USA.

Lidarev též podotýká, že Trumpova politika může vést k legitimizaci mezinárodních institucí, jako je skupina rozvíjejících se ekonomik BRICS, které budou sloužit „jako pojistka proti závislosti na Washingtonu“. BRICS přitom šéf Bílého domu vnímá jako hrozbu americkému řádu a pokouší se o jeho oslabení.

Vztahy mezi Indií a Čínou se začaly právě zlepšovat na setkání BRICS minulý rok v ruské Kazani, kde se sešli indický premiér Naréndra Módí a čínský prezident Si Ťin-pching. Od té doby začaly být četnější oficiálnější návštěvy, obě země též začaly jednat o uvolnění turistických víz a přímých letech.

Módí nyní v srpnu navštíví Peking, první jeho návštěva Číny po sedmi letech. Global Times nad jeho návštěvou jásá. Považuje to za důkaz, že Trumpova snaha využít Nové Díllí k omezení Pekingu „selhala“.

