Minule Čína za Spojenými státy zaostávala na několika frontách a vůči obchodní válce, kterou na ni Trump později snesl, byla velmi zranitelná. Mezitím však vyrostla v úplně jiného soupeře. V čínských politických kruzích tak podle stanice CNN panuje shoda: Časy, kdy Američané na Čínu mohli klást jednostranné požadavky, jsou pryč.
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„Čína je mnohem sebevědomější než před devíti lety. A co je ještě důležitější, dnes našla účinný způsob, jak držet Spojené státy na uzdě,“ míní děkan Ústavu mezinárodních studií v Šanghaji Wu Sin-po. Washington tak podle něj musí k Pekingu mnohem víc než kdy dřív přistupovat jako k rovnocennému partnerovi.
Čínský vůdce nejenže sází na to, že se zpomalující ekonomika znovu rozjede díky technologické transformaci země, ale prostřednictvím svých diplomatů už předem vzkázal, že Spojeným státům vytyčí jasné hranice i v geopolitice. „Čínská suverenita, bezpečnost a rozvojové zájmy nesmí být porušovány. Čtyři červené čáry týkající se tchajwanské otázky, demokracie a lidských práv, čínského politického systému a cesty rozvoje, jakož i práva na rozvoj nesmí být zpochybňovány,“ napsal čínský velvyslanec v USA Sie Feng.
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Čínský prezident, povzbuzen rostoucím globálním a technologickým vlivem své země, tak Američanům prezentoval novou realitu: Ačkoliv Peking usiluje o stabilní vztahy s USA, vzestup Číny na nich nezávisí. V době, kdy si Trump proti sobě poštvává spojence nalevo napravo a neumí najít východisko ze zbytečné a celosvětově destabilizující války s Íránem, si navíc Si téměř bez práce posiluje svou image odpovědného a spolehlivého státníka.
Poslední týdny strávil čínský vůdce na sérii vzácných diplomatických cest do zahraničí, kde představoval svou globální vizi. Na summitu skupiny rozvíjejících se ekonomik BRICS v Novém Dillí slíbil, že členským státům pomůže zřídit inteligentní továrny a vyvinout modely umělé inteligence.
Během státní návštěvy Egypta začátkem měsíce předložil návrhy na „novou bezpečnostní architekturu“ na Blízkém východě – takovou, jež nebude závislá na americkém bezpečnostním deštníku. Řada světových lídrů se letos také vydala do Pekingu.
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Čínský ministr zahraničí Wang I se minulý týden v Pekingu setkal se svým íránským protějškem Abbásem Arakčím a údajně si „vyjasnili některé otázky, aby pak mohli oba lídři ve Washingtonu vést v této věci věcnější diskusi“. Tedy aby mohl Si Trumpovi naznačit, že jeho vyhrožování zemím obchodujícím s Íránem se na Čínu nevztahuje.
A že jakýkoliv krok směřující k postihu čínských firem způsobí, že Washington ztratí jakoukoliv šanci těžit z faktu, že Čína dokáže komunikovat s oběma stranami konfliktu.
Co se týká technologického vzestupu Číny, CNN zmiňuje, že domácí talenty ženou čínské modely umělé inteligence stále blíž špičce ze Silicon Valley. Čínské firmy vyvíjejí a vypouštějí znovupoužitelné rakety a míří na pozici světové jedničky, kterou dnes drží SpaceX. Firmy z oblastí energetiky, umělé inteligence, robotiky nebo výroby paměťových čipů za sebou mají v uplynulém roce velmi úspěšné vstupy na burzu.
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Společnost Huawei zase oznámila, že její nová generace čipů Ascend pro umělou inteligenci bude uvedena na trh už v příštím roce, tedy dříve, než bylo v plánu. A zatímco americká veřejnost je ohledně vývoje umělé inteligence převážně pesimistická, lidé v Číně se více soustředí na to, jak by to mohlo ovlivnit jejich každodenní život a jak takovou příležitost co nejlépe využít. Mezi Číňany prý také panuje pocit, že represivní komunistický režim „nedopustí, aby se tato technologie vymkla kontrole“.
Plody diverzifikace čínské ekonomiky však ani zdaleka nesklízejí všichni občané a například nezaměstnanost mladých Číňanů dosáhla minulý měsíc svého dosavadního maxima. Spotřeba zaostává, místní samosprávy se potýkají s dluhy a pokračuje obrovská realitní krize. Přesto jsou prý mnozí Číňané hrdí na to, jak se jejich vlasti podařilo vydrápat na pozici technologické velmoci.
Čína se také čím dál víc zaměřuje na přelakování své pověsti tím nejvýraznějším odstínem růžové. Mládež po celém světě nadchla pro plyšáky Labubu, řidiče zase vábí na své elektromobily a online trendy jako „Chinamaxxing“ zase podněcují zájem o cestování do této země, dodává CNN s tím, že mnohde už je Peking vnímán pozitivněji než Spojené státy.
Samotná schůzka v Bílém domě však podle pozorovatelů zřejmě nic kromě okázalosti a symboliky nepřinesla, napsala agentura Reuters. Jednání nenaznačilo ani průlom v citlivých otázkách, jako jsou právě umělá inteligence, vzájemný obchod, Tchaj-wan či válka s Íránem.