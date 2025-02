Střežit mír na Ukrajině můžou vojáci z Číny, načrtl v Mnichově důstojník Čou Po

16:51

Čína by mohla vyslat na Ukrajinu vojáky, aby tam zajistili dodržování mírové dohody uzavřené s Ruskem. Uvedl to bývalý plukovník Čínské lidové osvobozenecké armády Čou Po na Mnichovské bezpečnostní konferenci. Podle zákulisních zpráv zástupci USA sdělili Evropanům, že by si přáli na Ukrajině čínské či brazilské mírové sbory.