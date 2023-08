Upevnění konsenzu o Ukrajině, hodnotí Čína summit. Účastí potěšila i Česko

Schůzky se účastnili zástupci Kyjeva, západních zemí, Číny, Turecka, Brazílie či Indie a také EU. Na jednání naopak nebylo pozváno Rusko, které svým vpádem na Ukrajinu loni v únoru válku rozpoutalo.

Čínský vyslanec pro euroasijské záležitosti Li Chuej „byl v intenzivním kontaktu se všemi stranami ohledně politického urovnání ukrajinské krize... vyslechl si názory a návrhy všech stran a dále upevňoval mezinárodní konsenzus“, uvedlo podle agentury Reuters čínské ministerstvo zahraničí v písemném prohlášení.

Mluvčí německé vlády podle agentury Reuters řekl, že Berlín považuje mírové rozhovory v Džiddě za úspěšné setkání, protože ukázalo ochotu mezinárodního společenství pracovat na ukončení války. Důležité podle něj je, že se ho účastnila Čína a že na něm sehrála svou roli. „Německo se bude také nadále aktivně angažovat, včetně tohoto procesu,“ řekl mluvčí na pravidelné tiskové konferenci v Berlíně.

Česko: Účast Číny je důležitá zpráva

Pozitivně hodnotí konzultace v saúdskoarabské Džiddě i náměstek ministra zahraničí Jan Marian. Zdůraznil, že všechny delegace, které na plénu hovořily, podpořily zachování územní celistvosti Ukrajiny.

„Účast Číny, která se předchozích konzultací neúčastnila, je pro mě nejdůležitější zprávou,“ uvedl náměstek. Účast Číny na akci byla vnímána jako velmi významná, protože Peking se profiluje jako důležitý partner Moskvy.

„Saúdská Arábie má s pořádáním podobných akcí zkušenosti a organizaci pojala velmi zodpovědně,“ poznamenal Marian. Česko podle něj vítá, že se o mírový proces zajímají a aktivně na něm participují i státy tohoto regionu.

„Za Česko jsem nabídl odbornou pomoc v naplňování prvního bodu mírového plánu, tedy udržení jaderné a radiační bezpečnosti. Rovněž jsme připraveni pomoci při ustanovení speciálního tribunálu pro ruské válečné zločiny,“ dodal Marian.

Budou další jednání

Mírové konzultace podle něj budou pokračovat v tomto formátu a také v pracovních skupinách. Třetí a poslední fází procesu by mělo být jednání lídrů na nejvyšší úrovni, tedy mírový summit. Zatím by podle Mariana bylo předčasné spekulovat, kdy a kde by se mohl uskutečnit.

Cílem dvoudenního jednání v Džiddě bylo podle tiskových agentur přesvědčit velké země rozvojového jihu ke shodě se Západem stran řešení rusko-ukrajinského konfliktu. Tyto země totiž na rozdíl od Západu zaujímají k válce na Ukrajině spíše neutrální postoj. Ačkoli agresi většinou odsoudily, nezavedly například na Rusko sankce.

Schůzka diplomatů a vládních poradců čtyř desítek zemí skončila bez konkrétní dohody, pouze závazkem, že země budou pokračovat v mezinárodních konzultacích s cílem dosáhnout míru, oznámila saúdskoarabská agentura SPA.

Ukrajinská prezidentská kancelář v pátek před jednáním v Džiddě uvedla, že jeho hlavním tématem bude desetibodový mírový plán prezidenta Volodymyra Zelenského, představený loni na listopadovém summitu G20 na Bali. Hlavním bodem plánu je požadavek na stažení ruských vojsk z celého území Ukrajiny a rovněž zřízení tribunálu pro souzení ruských válečných zločinů.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v pondělí uvedla, že žádný z deseti bodů Zelenského plánu není zaměřen na nalezení diplomatického řešení krize a označila je za „nesmyslné ultimátum Rusku“, jehož cílem je prodlužování nepřátelských akcí. Prosazováním Zelenského plánu se „kyjevský režim a Západ“ podle Zacharovové snaží „snižovat vysokou hodnotu mírových návrhů jiných zemí“.