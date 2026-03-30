VIDEO: Na pekingském tržišti najel nakladač do lidí, útočníka zpacifikoval dav

Incident se odehrál v sobotu dopoledne na trhu v pekingské čtvrti Ta-chan-ťi. Podle portálu BNO News řidič vjel přímo mezi lidi, což vyvolalo paniku mezi prodejci i návštěvníky, kteří se rozprchli do všech stran.
Na záběrech, které se šíří po internetu, leží po průjezdu nakladače několik lidí nehybně na zemi. Některá média uvádějí, že útok si zřejmě vyžádal mrtvé i zraněné, místní úřady ale tyto informace nepotvrdily.
Svědci uvedli, že řidič při příjezdu na trh prorazil závoru. Jeho běsnění ukončila až skupina mužů, která vyšplhala na nakladač, rozbila okénko kabiny a útočníka vytáhla ven. Muže si posléze přebrala policie.
Informace o incidentu podle BNO News podléhají v Číně cenzuře. Vyhledávání názvu tržiště na sociální síti Tou-jin nepřináší žádné výsledky a videa na kanálech platformy WeChat mizí.