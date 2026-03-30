VIDEO: Na pekingském tržišti najel nakladač do lidí, útočníka zpacifikoval dav

Autor:
  11:10
V Pekingu v sobotu vjel muž s nakladačem do rušného tržiště, kde poničil řadu stánků předtím, než ho zastavil rozzuřený dav. Není jasné, zda při incidentu někdo zemřel či utrpěl zranění. Čínské úřady událost oficiálně nekomentovaly. Podle zahraničních médií informace o události cenzurují.

Incident se odehrál v sobotu dopoledne na trhu v pekingské čtvrti Ta-chan-ťi. Podle portálu BNO News řidič vjel přímo mezi lidi, což vyvolalo paniku mezi prodejci i návštěvníky, kteří se rozprchli do všech stran.

Na záběrech, které se šíří po internetu, leží po průjezdu nakladače několik lidí nehybně na zemi. Některá média uvádějí, že útok si zřejmě vyžádal mrtvé i zraněné, místní úřady ale tyto informace nepotvrdily.

„Strašná krvavá lázeň.“ V anglickém Derby najel řidič do několika chodců

Svědci uvedli, že řidič při příjezdu na trh prorazil závoru. Jeho běsnění ukončila až skupina mužů, která vyšplhala na nakladač, rozbila okénko kabiny a útočníka vytáhla ven. Muže si posléze přebrala policie.

Informace o incidentu podle BNO News podléhají v Číně cenzuře. Vyhledávání názvu tržiště na sociální síti Tou-jin nepřináší žádné výsledky a videa na kanálech platformy WeChat mizí.

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Babiš se sešel s pumpaři. Brutální zastropování není optimální, řekl Turek

Premiér Andrej Babiš se sešel s pumpaři kvůli maržím. (30. března 2026)

Na Úřad vlády si v pondělí brzy dopoledne kvůli cenám nafty a benzinu pozval premiér a předseda ANO Andrej Babiš zástupce největších distributorů pohonných hmot – MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN...

Zemřel porodník Jaroslav Feyereisl, čtvrt století vedl podolský ústav

Jaroslav Feyereisl působil více než 25 let jako ředitel Ústavu pro péči o matku...

Ve věku 72 let zemřel v pondělí 30. března docent Jaroslav Feyereisl. Významný český gynekolog a porodník stál v čele Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí čtvrt století. O jeho...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Mezi účastníky jsou známí sportovci, kaskadérka i dva rivalové z detektivní hry Zrádci. Které dvojice doposud...

Španělsko se distancuje od války. Zavřelo nebe pro lety spojené s konfliktem v Íránu

Sledujeme online
Španělský premiér Pedro Sánchez (31. července 2024)

Španělská vláda uzavřela vzdušný prostor své země pro všechny lety, které souvisejí s válkou Spojených států a Izraele proti Íránu. Vláda v Madridu rozhodnutí zdůvodňuje tím, že se konfliktu nechce...

Půjdu na vlastní pěst, nastínil Moravec. Plány brzdí konkurenční doložka s ČT

Moderátor Václav Moravec (20. října 2022)

Moderátor Václav Moravec zvažuje, že spustí svůj vlastní digitální projekt. „Asi půjdu na vlastní pěst,“ přiblížil v podcastu Nory Fridrichové. Nezávislé projekty podle něj mohou „vhodně doplňovat...

VIDEO: Zvracení, křeče. Školačky zkoušely HHC a marihuanu, jedna zkolabovala

Patnáctileté dívky zkoušely HHC a marihuanu, jedna zkolabovala.

Jak může skončit experimentování s drogami, ukázali nyní šumperští strážníci. Zveřejnili video ze zásahu, při němž v uplynulých dnech vyjížděli ke dvěma patnáctiletým dívkám, z nichž u jedné vyvolala...

Problémový krajský radní opět v potížích. Přišel o řidičák kvůli alkoholu

Jihomoravský radní pro zdravotnictví Karel Podzimek (ODS).

Jihomoravský radní pro životní prostředí a znojemský zastupitel Karel Podzimek mladší (ODS) přišel o řidičský průkaz kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Rezignaci kvůli tomu nezvažuje. V posledních...

Řidič osobáku usnul na D5 při předjíždění za volantem, mikrobus poslal do příkopu

Řidič osobního auta při předjíždění mikrobusu usnul a naboural do něj. (30....

Nehoda osobního auta s mikrobusem zkomplikovala v pondělí ráno dopravu na dálnici D5 u Nýřan na Plzeňsku. Řidič auta při předjíždění mikrobusu usnul a narazil do něj bokem. Ten pak vyjel ze silnice a...

Vzpomeneš si? Ewa Farna a Mirai spolu natočili duet, který ovlivnil David Stypka

Vzpomeneš si? Ewa Farna s kapelou Mirai vydávají duet

Ewa Farna a Mirai Navrátil spolu strávili hodně času při přípravách koncertní pocty zesnulému Davidu Stypkovi a mezi vystoupeními tvořili nový materiál. Pod vlivem Stypkovy tvorby tak vznikla píseň...

Ropa dál rychle zdražuje. Je to jen začátek šířící se krize, varují analytici

Íránský nápad zablokovat Hormuzský průliv nás všechny nebolí jen kvůli ropě,...

Ceny ropy na světových trzích znovu výrazně rostou a přibližují se úrovním, které začínají být pro globální ekonomiku bolestivé. Severomořský Brent se aktuálně pohybuje kolem 116 dolarů za barel,...

Prošli jsme slevy u čerpacích stanic. Podívejte se, jak ušetřit za tankování

Premium
Sloup u čerpací stanice na dálnici D35 u motorestu Zlatá křepelka nedaleko...

Cena na totemu u čerpací stanice nemusí být zdaleka tou konečnou, kterou řidič po tankování zaplatí. Redakce iDNES.cz shrnula věrnostní nabídky, kterými lze dosáhnout na slevu u benzinu a nafty u...

