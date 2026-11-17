Americký prezident letí do Číny na čtvrteční setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a šéfem Kremlu Vladimirem Putinem. Trump naznačil, že Si by do čínského Šen-čenu na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) mohl pozvat i Kima.
„Možná se setkáme i s Kim Čong-unem, takže to bude dobré,“ řekl Trump. „Možná přijede, nevím. To záleží na prezidentu Siovi,“ dodal.
Peking přitom uvedl, že nemá žádné informace o možném setkání Trumpa s vůdcem KLDR. „Nemám k tomu žádné informace,“ zaznělo na pravidelné tiskové konferenci čínského ministerstva zahraničí.
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Slova šéfa Bílého domu nicméně padla v době, kdy Rusko oznámilo, že se Putin v pondělí v Moskvě setkal s Čo Jong-wonem, blízkým důvěrníkem severokorejského diktátora. Podle portálu Japan Times se množí spekulace, že Čo mohl předat zprávu, kterou má ruský vládce doručit Trumpovi na jejich třístranné schůzce. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pak prohlásil, že Putin by se mohl setkat s Kimem, pokud se severokorejský vůdce zúčastní summitu.
Kimova návštěva poblíž čínských hranic
Samotné spekulace přiživila Kimova nedělní a pondělní návštěva turistické zóny poblíž čínských hranic. Vůdce KLDR si prohlédl rekonstruované letiště Samčijon, turistickou železniční trať a lyžařské středisko.
Fotky ukazují, že Kimova vlivná sestra Kim Jo-čong i jeho dcera Kim Ču-e na místě lyžovaly. Právě Kim Ču-e je považována za pravděpodobnou nástupkyni svého otce na pozici nejmocnějšího člověka v KLDR.
Jihokorejská agentura Jonhap v tomto kontextu cituje činitele jihokorejského ministerstva pro sjednocení, podle něhož je zapotřebí další analýzy k určení účelu Kimovy návštěvy pohraniční oblasti. Ministerstvo se přiklání k názoru, že Kim jel především zkontrolovat postup stavebních prací.
„Zpráva (severokorejské) agentury KCNA neobsahuje žádnou zprávu Spojeným státům a neexistují žádné známky příprav na setkání,“ řekl agentuře AFP Hong Min, analytik Korejského institutu pro národní sjednocení. „Kimovu návštěvu lze proto jen stěží považovat za přípravu na jakékoli setkání Severní Koreje a USA tento týden,“ dodal.
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Trump nicméně od počátku svého druhého prezidentského období uváděl, že by se rád setkal s Kim Čong-unem, kterého nazývá „dobrým přítelem“. Americká hlava státu se se severokorejským vůdcem několikrát potkala během svého prvního období ve funkci. Rozhovory o denuklearizaci ale nakonec nikam nevedly.
Kim je dnes nyní díky válce na Ukrajině a podpoře ze strany Ruska v silnější pozici než před lety. Podle pozorovatelů se nezdá, že by měl o schůzku příliš zájem.
Naznačuje to například útočná rétorika KLDR vůči USA. „Náš postoj je zcela jasný: nemáme zapotřebí zasedat k jednomu stolu s takto nespolehlivými a nepřátelskými osobami, které sice mluví o dialogu, ale odmítají se vzdát své konfrontační politiky,“ uvedla na začátku měsíce Kim Jo-čong.
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13. října 2026